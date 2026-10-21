LIGA KONFERENCIJA
UEFA UKAZALA POVERENJE SRBINU: Pavle Ilić dobio važan zadatak u Ligi konferencija!
- Pavle Ilić sudiće meč Kauno Žalgiris - Bran u drugom kolu Lige konferencija, saopštila je UEFA.
- U četvrtak od 18.45 u Kaunasu predvodiće kompletno srpsku sudijsku šestorku.
- Uz aut linije biće Nikola Đorović i Uroš Radovanović, četvrti sudija je Miloš Milanović, a u VAR sobi Momčilo Marković i Dejan Trifković.
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Srpski arbitar Pavle Ilić sudiće meč Kauno Žalgiris - Bran u drugom kolu Lige konferencija, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).
Pavle Ilić Foto: Starsport
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Kako je saopšteno, Ilić će u četvrtak od 18 i 45 u Kaunasu predvoditi kompletno srpsku sudijsku šestorku.
Nikola Đorović i Uroš Radovanović će biti uz aut linije, a Miloš Milanović je određen za četvrtog sudiju.
Glavni u VAR sobi biće Momčilo Marković, a asistiraće mu Dejan Trifković.
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