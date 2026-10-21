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Srpski arbitar Pavle Ilić sudiće meč Kauno Žalgiris - Bran u drugom kolu Lige konferencija, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).

Pavle Ilić Foto: Starsport

Kako je saopšteno, Ilić će u četvrtak od 18 i 45 u Kaunasu predvoditi kompletno srpsku sudijsku šestorku.

Nikola Đorović i Uroš Radovanović će biti uz aut linije, a Miloš Milanović je određen za četvrtog sudiju.

Glavni u VAR sobi biće Momčilo Marković, a asistiraće mu Dejan Trifković.

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