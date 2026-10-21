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Predsednik Trabzonspora Ertugrul Dogan našao se među 147 funkcionera fudbalskih klubova koje je na 45 dana suspendovao Fudbalski savez Turske (TFF) zbog kršenja pravila o klađenju.

U septembru je objavljeno da je 448 osoba privremeno suspendovano i upućeno Disciplinskoj komisiji za profesionalni fudbal TFF zbog sumnje da su se kladile dok su obavljale svoje funkcije.

1/4 Vidi galeriju Mohamed Salah, Trabzon Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kao i igrači, treneri i sudije, funkcioneri klubova ne smeju da učestvuju u aktivnostima povezanim sa klađenjem, u skladu sa pravilima Saveza, ali i propisima Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) i Evropske fudbalske unije (Uefa).

TFF je saopštio da su osobe obuhvaćene istragom u prethodnih pet godina obavljale funkcije u klubovima iz prva dva ranga turskog fudbala, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Utvrđeno je da je njih 147 prekršilo pravila o klađenju, zbog čega im je zabranjeno obavljanje funkcija u fudbalu tokom trajanja suspenzije.

U preostalim slučajevima nije bilo dovoljno osnova za pokretanje disciplinskog postupka.

Turske fudbalske vlasti pooštrile su mere protiv klađenja tokom poslednjih godinu dana.

U novembru prošle godine nakon istrage TFF, suspendovano je 149 sudija i 1.204 fudbalera.