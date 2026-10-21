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Norveška skijaška legenda Aksel Lund Svindal pridružio se danas trenerskom timu nacionalnog tima.

Svindal, poslednji Norvežanin koji je osvojio olimpijsko zlato u alpskom skijanju još 2018. godine, izjavio je da je prihvatio posao sa skraćenim radnim vremenom nakon predloga koji su mu uputili aktuelni članovi tima.

"Kada su mi se ovog leta obratili sportisti i treneri sa konkretnim izazovom i predlogom kako bih mogao da doprinesem, pomislio sam da to zvuči veoma uzbudljivo", rekao je 43-godišnji Svindal, koji je karijeru završio 2019. godine zbog hroničnih povreda kolena.

Svindal, koji je 2022. godine operisan nakon što mu je dijagnostikovan rak testisa, bio je deo trenerskog tima Lindzi Von uoči ovogodišnjih Zimskih olimpijskih igara.

Bio je velika zvezda na Igrama u Vankuveru 2010. godine, gde je osvojio zlato u superveleslalomu, srebro u spustu i bronzu u veleslalomu. Osam godina kasnije, u Pjongčangu, osvojio je zlato u spustu. ; Bio je petostruki svetski šampion, a dva puta je ; osvajao titulu ukupnog pobednika Svetskog kupa, 2007. i 2009. godine.

Norveška je ove godine na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini osvojila samo dve medalje u alpskom skijanju, jedno srebro i jednu bronzu. Na Igrama 2022. godine imali su četiri medalje, ali nijednu zlatnu.

"Imamo snažnu grupu sportista i trenera koji neprestano rade na daljem razvoju", rekao je Klaus Riste, sportski direktor norveškog tima za alpsko skijanje.

"Aksel poznaje vrhunski sport iz oba ugla i zna šta je potrebno za uspeh na najvišem nivou. Verujemo da on može da pruži dragocene uvide koji će nam pooći u pravljenju novih koraka napred", dodao je on.

Kako navode iz norveškog tima, Svindal je već sa ekipom na pripremnom kampu uoči početka takmičenja u Svetskom kupu u Zeldenu i "dodatno će doprinositi u određenim periodima tokom sezone".

Jedna od zvezda koja nije u kampu je Aleksander Amot Kilde, koji je prošle nedelje pokidao Ahilovu tetivu tokom pada na treningu spusta u Čileu.

"Ovo je program u koji verujem i smatram da mogu da doprinesem u nekoliko oblasti, iako neću biti sa timom baš svake nedelje", rekao je Svindal.

Beta