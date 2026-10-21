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Horner i Volf su tokom prethodne decenije bili veliki rivali, a njihov sukob dostigao je vrhunac u kontroverznoj sezoni 2021, kada je Maks Verstapen prekinuo Mercedesov niz od sedam uzastopnih titula u konkurenciji vozača, posle odluka direkcije poslednje trke u sezoni.

Red Bul je posle toga 2022. osvojio titulu u konkurenciji konstruktora, dok je Mercedes započeo težak period. To je dovelo do novih verbalnih okršaja Volfa i Hornera, pre nego što je britanski funkcioner otpušten u julu prošle godine.

Mercedes je na putu da ove sezone ponovo osvoji obe titule, a Kimi Antoneli mogao bi već ovog vikenda, na Velikoj nagradi Sjedinjenih Američkih Država u Ostinu da postane najmlađi svetski šampion u istoriji Formule 1.

"Sportu je potrebno rivalstvo. Toto i ja smo tokom godina imali nekoliko sjajnih duela. Iza toga nikada nije bilo zle namere. Sve je bilo u sportskom duhu, a njemu je trenutno malo lakše, pa mu je verovatno lakše i bez mene", rekao je Horner za Skaj uoči objavljivanja svoje knjige Voziti (Drive).

"Ove godine su uradili sjajan posao. Verovatno će osvojiti titulu ovog ili narednog vikenda, tako da im trenutno sve deluje prilično jednostavno", dodao je Horner.

On je u julu prošle godine dobio otkaz u Red Bulu nakon perioda loših rezultata i unutrašnjih sukoba, a prošlog septembra je postigao nagodbu o raskidu ugovora vrednu 60 miliona evra.

Njega je pre toga zaposlena u ekipi optužila za seksualno uznemiravanje, što je on negirao, a kompanija Red Bul ga je u dve istrage oslobodila optužbi.

Horner se tokom prethodnih 12 meseci dovodio u vezu sa nekoliko timova, među kojima su Ferari, Aston Martin i Alpina, ali ne žuri sa povratkom u Formulu 1.

U intervjuu za Tajms objavljenom prošlog meseca, Horner je ;rekao da je Ferari jedina ekipa zbog koje bi razmotrio povratak, čak i bez vlasničkog udela, što je bio njegov prioritet kada je razmatrao povratak u Formulu 1.

On je za Ferari rekao da je "najveći brend u Formuli 1 i san", što je podstaklo spekulacije da bi šef ekipe Frederik Vaser mogao da bude smenjen i zamenjen Hornerom.

Govoreći o tim glasinama, Horner je rekao da mu je bilo žao Vasera zbog svega što su te spekulacije izazvale ;jer je intervju objavljen otprilike mesec dana nakon što je dat, a poklopio se i sa komentarima koje su na stazi iznela dvojica vozača.

"Sve je to nekako izmaklo kontroli. Pokušavao sam da iskažem poštovanje prema Ferariju i objasnim da se on razlikuje od ostalih timova i da ima poseban status u ovom sportu. ;Pošto sam vodio konkurentan tim i znam koliko pažnje javnosti to donosi, bilo mi je žao Freda što se našao pod tolikom lupom i što se o tome toliko pisalo u trenutku kada se ekipa očigledno suočavala sa određenim poteškoćama", dodao je on.

Prema saznanjima Skaja, Hornerovi poslovni partneri razgovarali su ranije ove godine sa Alpinom o kupovini vlasničkog udela u timu, ali 52-godišnji Britanac umanjio je izglede da se pridruži ekipi.

"Trenutno u Formuli 1 imamo 11 timova. Vrednost svih njih dramatično je porasla. Ako bi se ukazala prava prilika u nekom timu, svakako bih je ozbiljno razmotrio. ;U ovom trenutku ne vidim takvu priliku u Alpini. Svi ti timovi trebalo bi da teže pobedama, a očigledno je da se veoma razlikuju po karakteru i načinu na koji su organizovani", rekao je on.

"Ako se ukaže prilika, ozbiljno ću je razmotriti. Ali ako do toga ne dođe i sa time sam sasvim zadovoljan", dodao je Horner.

Kao još jedan mogući Hornerov novi poslodavac pominje se Aston Martin, u kome bi ponovo sarađivao sa legendarnim dizajnerom bolida Formule 1 Adrijanom Njuijem.

Horner je u svojoj knjizi govorio o promeni odnosa sa Njuijem pre nego što je dizajner 2024. napustio Red Bul, usred borbe za prevlast unutar ekipe.

Na pitanje da li bi Njui mogao da spreči njegov dolazak u Aston Martin, Horner je odgovorio: "To morate da pitate Adrijana".

"On je u Aston Martinu prihvatio novi izazov. To je sjajan tim i veliki brend. Očigledno je da su ove godine imali određenih problema. ;Iskreno, ne jurim nijednu konkretnu priliku. Povukao sam se i posmatram šta se dešava u sportu, uzimam malo vremena za sebe. Učestvovao sam na 404 trke zaredom", naveo je.

"Prija mi što sada mogu da provodim vreme sa porodicom i što više nisam vezan za suludi raspored putovanja koji Formula 1 trenutno podrazumeva. ;Strpljivo čekam i posmatram kako će se stvari odvijati", rekao je Horner.