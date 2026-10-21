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Spektakl u NBA ligi! Njujork Niksi su pred svojim navijačima podigli šampionski barjak, dobili prstenje i započeli proslavu titule, ali su onda na parket istrčali gladni pobede Filadelfija Seventisiksersi...

Ekipa koju sada predvode Lebron Džejms, Džejlen Braun i Tajris Maksi slavila je sa 106:100 i već na startu sezone poslala ozbiljno upozorenje konkurenciji!

1/8 Vidi galeriju Detalji sa meča Njujork - Filadelfija na otvaranju NBA sezone Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Navijači u čuvenom Medison skver gardenu očekivali su novu košarkašku žurku, ali je veče koje je trebalo da pripadne šampionima završeno velikim razočaranjem. Filadelfija je preokrenula rezultat u drugom poluvremenu,pokazala je čvrstinu u odbrani kada se lomilo i ostavila Njujork bez odgovora.

Maks i Lebron zapalili parket!

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Tajris Maksi sa 28 poena, dok je Džejlen Braun dodao 19 poena. Lebron Džejms je upisao 14 poena, devet skokova i sedam asistencija, pokazavši da i dalje može da bude važan faktor u borbi za velike stvari.

Džoel Embid nije imao šutersko veče za pamćenje, ali je zato ostavio trag na drugoj strani terena. Centar Filadelfije ubacio je 13 poena, uhvatio 11 lopti, podelio šest asistencija i zabeležio tri blokade.

Važan doprinos stigao je i sa klupe. Anferni Simons i Kentavijus Koldvel-Poup pogodili su nekoliko važnih trojki, kaznivši odbranu Niksa koja je previše pažnje posvećivala najvećim zvezdama protivnika.

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Na drugoj strani, Džejlen Branson završio je meč sa 21 poenom, ali uz veoma loš šut iz igre - pogodio je samo šest od 19 pokušaja. Karl-Entoni Tauns dodao je 19 poena i 12 skokova, ali to nije bilo dovoljno da Njujork sačuva prednost domaćeg terena.

Džejlen Branson Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Njujork je imao velikih problema da pronađe ritam u napadu, a Filadelfija je to iskoristila i kaznila svaku grešku domaćina. Niksi su utakmicu završili sa svega 100 poena iz 102 napada, što dovoljno govori o tome koliko je odbrana gostiju bila uspešna.

Niksi su u završnici četvrte četvrtine pokušali da se vrate u meč i prišli na samo poen zaostatka posle trojke Karla-Entonija Taunsa. Ipak, umesto preokreta, usledio je odgovor Filadelfije.

Gosti su pojačali pritisak, menjali igrače u odbrani i zatvarali prilaze košu. Džejlen Braun je uspeo da zaustavi Bransona u jednom od ključnih napada, dok su Lebron Džejms i Embid pravovremenim reakcijama kvarili akcije domaćih.

Tačku na jednu od presudnih sekvenci stavio je Maksi, koji je presekao dodavanje O-Dži Anunobija i odjurio ka košu za zakucavanje koje je Filadelfiji donelo šest poena prednosti.

Njujork je u poslednjih osam napada uspeo da postigne koš samo dva puta. Za ekipu koja je prethodne sezone gradila identitet na sigurnosti u završnicama, to je bio bolan udarac.

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Posebnu priču večeri predstavljao je Lebron Džejms. Iskusni as našao se na meti navijača Niksa, ali je na kraju napustio parket kao pobednik. Njegov dolazak, zajedno sa Džejlenom Braunom, potpuno je promenio ambicije Filadelfije, koja sada ima moćnu kombinaciju iskustva, individualnog kvaliteta i napadačkog potencijala.

Ipak, jedna utakmica ne donosi titulu. Embid je imao ozbiljnih problema sa realizacijom, a ostaje da se vidi kako će ekipa funkcionisati tokom duge sezone i koliko često će morati da se oslanja na odbrambene improvizacije.