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Košarkaši Partizana će u četvrtak od 20.45 dočekati Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom večitom derbiju.

Partizan je u nizu od tri poraza, a Crvena zvezda u seriji od četiri pobede.

1/21 Vidi galeriju Partizan - Panatinaikos, Evroliga 13.10.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Uoči meča sedmog kola Evrolige pojavile su se kvote.

Iako su kladionice prvobitno davale prednost izabranicima Đoana Penjaroje, u toku dana se situacija promenila.

Kvote na pobedu Partizana išle su od 1.60 do 1.75, dok je na pobedu Crvene zvezde kvota bila između 2.05 i 2.15.

U međuvremenu, Crvena zvezda je preuzela ulogu blagog favorita.

Prosečna kvota na Partizan je između 1.80 i 2.05, a na Crvenu zvezdu između 1.80 i 1.90.

Zanimljivo je da je prošle godine Partizan slavio u oba evroligaška duela, dok su sezonu ranije gostujući timovi dolazili do trijumfa.