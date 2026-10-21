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Košarkaški spektakl je počeo! Nova, 81. sezona NBA lige već je donela prve uzbudljive utakmice, velika očekivanja i nove izazove.

Srbija i ove godine ima čime da se ponosi - šest košarkaša nalazi se u rosterima NBA timova, a uz njih je i trener Darko Rajaković, koji nastavlja misiju na klupi Toronta.

U centru pažnje ponovo je Nikola Jokić, trostruki MVP najjače lige na svetu i čovek koji je već dokazao da može da odvede Denver do šampionskog trona. Međutim, nije samo Somborac razlog zbog kog će ljubitelji košarke u Srbiji budno pratiti dešavanja s druge strane Atlantika.

Bogdan Bogdanović započinje novo poglavlje u Hjustonu, Nikola Jović želi da napravi novi iskorak u Majamiju, dok Tristan Vukčević i Nikola Topić čekaju priliku da se nametnu posle zdravstvenih problema. Posebnu pažnju privlači i Bogoljub Marković, koji gradi svoje mesto u Milvokiju.

Na klupi je i Darko Rajaković, srpski stručnjak koji je produžio ugovor sa Torontom nakon uspešne prethodne sezone.

Prve utakmice su već odigrane, a nova sezona obećava mnogo uzbuđenja. Dok se najveće zvezde bore za prevlast, srpski košarkaši imaju svoje ciljeve - od borbe za titulu do dokazivanja i hvatanja dragocenih minuta na parketu.

Jokić ponovo napada tron, Denver sanja novi prsten

Kada je reč o srpskim košarkašima, sve oči ponovo su uprte u Nikolu Jokića. Centar Denvera već je dokazao da može da odvede ekipu do samog vrha, a sada ga čeka novi pohod na titulu.

Nagetsi će se i ove sezone oslanjati na njegovu neverovatnu kombinaciju poentiranja, skokova i asistencija. Jokić nije samo čovek koji završava napade već i košarkaš kroz kojeg prolazi gotovo čitava igra Denvera.

Ipak, posao neće biti lak. Denver mora da pronađe pravu ravnotežu između moćnog napada i odbrane, dok je konkurencija na Zapadu izuzetno jaka. Oklahoma Siti i San Antonio izdvajaju se među glavnim rivalima, a svaki kiks mogao bi skupo da košta.

Jokić je već osvojio sve najvažnije individualne nagrade, ima šampionski prsten i MVP priznanje finala, ali motivacije mu ne nedostaje. Nova sezona donosi novu priliku da još jednom pokaže zbog čega ga mnogi smatraju najboljim košarkašem današnjice.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Bogdanović promenio sredinu, Hjuston dobio iskusnog šutera

Bogdan Bogdanović u novu sezonu ulazi sa novim izazovom. Iskusni srpski bek potpisao je za Hjuston, gde će svojim šutem, iskustvom i sposobnošću da kreira napad pokušati da pomogne ambicioznoj ekipi.

Njegova najveća vrednost je u tome što može da kazni svaku odbranu koja previše pažnje posveti glavnim zvezdama. Kada Bogdanović uhvati ritam iza linije za tri poena, protivničkim ekipama nije nimalo lako.

Za njega je ovo prilika da u novoj sredini pokaže koliko još može da doprinese na najvišem nivou. Hjuston ima velike ambicije, a Bogdan bi mogao da bude važan deo rotacije, posebno u napadu.

Jović želi novi iskorak u Majamiju

Nikola Jović ulazi u važnu sezonu karijere. Krilni košarkaš Majamija već je pokazao da može da doprinese na više načina - šutem, prodorima, skokom i organizacijom igre.

Od njega se očekuje da nastavi da napreduje i izbori stabilnu ulogu u ekipi Erika Spolstre. Jović je prošle sezone beležio najbolje brojke u karijeri po poenima i asistencijama, ali su ga pratile i oscilacije. Sada je pred njim zadatak da pokaže veću konstantnost i opravda poverenje kluba, koji mu je prošle godine ponudio višegodišnje produženje ugovora.

Majami je tokom leta dodatno promenio sastav, a dolazak Janisa Adetokumba i Kleja Tompsona dodatno je pojačao konkurenciju. Ipak, Jović ima kvalitet da se nametne i izbori značajnu ulogu u timu, pa bi nova sezona mogla da bude važna prekretnica u njegovom razvoju.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija. Foto: Jared Lennon / Getty images / Profimedia

Vukčević čeka priliku, ali povreda komplikuje stvari

Tristan Vukčević nastavlja svoju NBA priču u Vašingtonu. Mladi košarkaš poseduje dobar osećaj za igru, može da pogodi spolja i donese napadačku širinu na visokim pozicijama.

Ipak, njegov početak sezone obeležila je povreda kuka. Prema informacijama Vašingtona, planirana je nova procena njegovog stanja nakon četiri nedelje, pa ostaje da se vidi kada će ponovo biti spreman da pomogne ekipi.

Za Vukčevića je najvažnije da se oporavi i uhvati kontinuitet. Kada dobije priliku, moraće da pokaže da može da se izbori za mesto u rotaciji i iskoristi minute na parketu.

Tristan Vukčević Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Topić pred novim izazovom u Oklahomi

Nikola Topić je jedan od najzanimljivijih mladih srpskih košarkaša, a njegov razvoj pažljivo se prati i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Plejmejker Oklahome poseduje pregled igre, osećaj za asistenciju i sposobnost da organizuje napad. Ipak, početak NBA karijere otežali su mu zdravstveni problemi, zbog kojih je propustio veliki deo prethodnog perioda.

Prema ranijim informacijama američkih medija, Topić je trebalo da bude spreman za sezonu 2026/27, ali je tokom priprema ponovo imao problema sa leđima. Zato će njegov povratak i uključivanje u takmičarski ritam biti jedna od priča koju treba pratiti.

Oklahoma je šampionska ekipa sa velikim ambicijama, pa Topiću neće biti lako da odmah dobije značajnu minutažu. Ipak, razvoj mladog plejmejkera mogao bi dugoročno da bude važan za njegovu budućnost u NBA ligi.

1/9 Vidi galeriju Mladi Nikola Topić u dresu Oklahome Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia, Screenshot, William Purnell / Getty images / Profimedia

Marković debitovao u Milvokiju, Srbija dobila još jednog aduta

Posebnu pažnju privlači i Bogoljub Marković, koji je dobio priliku da se dokaže u Milvoki Baksima. Mladi krilni centar izabran je na draftu 2025. godine kao 47. pik i sada se nalazi pred velikim izazovom - prelaskom sa evropske košarke na najviši nivo američkog takmičenja.

Marković se izdvaja fizičkim predispozicijama, pokretljivošću i potencijalom da doprinese u skoku i odbrani. Tokom pripremnih utakmica dobio je priliku da oseti NBA ritam, a sada ga čeka borba za minute i mesto u ekipi.

Ne treba očekivati da odmah preuzme veliku ulogu, ali je ovo važan korak u njegovoj karijeri. Svaki trening i svaki minut na parketu biće prilika da pokaže da može da napreduje među najboljima.

Rajaković pred novim dokazivanjem u Torontu

Srbija neće imati predstavnike samo na parketu. Darko Rajaković nastavlja posao na klupi Toronto Reptorsa, gde ulazi u novu sezonu sa velikim očekivanjima.

Rajaković je prošle sezone odveo Toronto do učinka 46-36 i petog mesta na Istoku, a klub mu je tokom leta produžio ugovor. To je potvrda poverenja u njegov rad i razvojnu filozofiju.

Sada ga čeka novi zadatak – da pokaže da prethodni rezultat nije bio slučajnost i da Toronto može da napravi još jedan korak napred. Za srpskog stručnjaka ovo je prilika da dodatno učvrsti svoj status u NBA ligi.

1/5 Vidi galeriju Prva runda plej-ofa, Klivlend - Toronto, Darko Rajaković Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia, Pamela Smith / Getty images / Profimedia

Sezona je počela, a pravi izazovi tek dolaze

Prvo veče nove NBA sezone već je donelo dramu i velika iznenađenja. Detroit je savladao Boston sa 121:113, iako je tokom utakmice zaostajao čak 22 poena. Pistonsi su napravili veliki preokret, dok je Pol Džordž u debiju za Seltikse ubacio čak 38 poena.

U drugom velikom okršaju večeri Filadelfija je pobedila Njujork sa 106:100 i pokvarila slavlje aktuelnom šampionu pred njegovim navijačima. Tajris Maksi predvodio je pobednički tim sa 28 poena, dok su Lebron Džejms i Džejlen Braun doprineli velikom trijumfu Seventisiksersa.

Tako je nova sezona odmah pokazala da favorita čeka mnogo posla i da nijedna pobeda neće biti unapred upisana. Regularni deo takmičenja traje do aprila, nakon čega sledi borba za plej-of i šampionski prsten.

Za Srbiju će ovo biti sezona puna različitih priča. Jokić ponovo napada vrh, Bogdanović započinje novo poglavlje, Jović želi da napreduje, Vukčević čeka povratak, Topić traži kontinuitet, a Marković priliku da se dokaže.

Šest igrača, šest različitih puteva i jedan zajednički cilj - da srpska košarka ponovo ostavi snažan trag u najjačoj ligi sveta. Uz njih je i Rajaković, koji sa klupe želi da pokaže da srpsko košarkaško znanje ima svoje mesto među najboljima.