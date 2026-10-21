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Kakav početak sezone! Oklahoma Siti Tanderi savladali su San Antonio Sparse sa 116:104 u spektakularnom okršaju na otvaranju nove sezone, a glavnu ulogu imao je nezaustavljivi Šej Gildžes-Aleksander!

Aktuelni MVP NBA lige ubacio je 32 poena i poveo svoju ekipu do velike pobede na gostovanju, dok je Viktor Vembanjama imao veče za zaborav kada je reč o šutu iz igre.

1/4 Vidi galeriju Oklahoma - San Antonio Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Bio je to sudar dve ekipe koje su prošle sezone dominirale na Zapadu, a dodatnu težinu utakmici dala je činjenica da je San Antonio prethodno eliminisao Oklahomu u finalu konferencije. Tanderi su zato imali dodatni motiv da se revanširaju rivalu, a na parketu su od samog početka pokazali koliko ozbiljno shvataju ovaj duel.

Iako su Sparsi pokušali da se vrate u meč, gosti su na kraju sačuvali prednost i sezonu otvorili trijumfom koji će im mnogo značiti za samopouzdanje.

Šej Gildžes-Aleksander gazio, Mekejn sipao trojke!

Prva zvezda večeri bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 32 poena, pet skokova i četiri asistencije. Kanađanin je još jednom pokazao zašto se nalazi u samom vrhu NBA lige, a njegova sigurnost u napadu bila je jedan od ključnih razloga zbog kojih Oklahoma nije dozvolila domaćinu da napravi potpuni preokret.

Veliku pomoć imao je u Džeredu Mekejnu, koji je sa klupe ubacio 20 poena i pogodio čak šest trojki, izjednačivši lični rekord po broju pogođenih šuteva van linije 7,24 metra.

Čet Holmgren dodao je 14 poena, sedam skokova i četiri blokade, dok je Džejlen Vilijams završio meč sa 12 poena.

Oklahoma je posebno blistala u prvom poluvremenu, kada je pogađala gotovo sve što je uputila ka košu. Tanderi su na veliki odmor otišli sa čak 21 poenom prednosti, uz rezultat 65:44, a u jednom trenutku imali su i ogromnih 26 poena viška.

Vembanjama u šoku, promašivao iz svih pozicija!

Dok su gosti slavili, Viktor Vembanjama imao je ozbiljnih problema. Francuski as utakmicu je završio sa 12 poena, 13 skokova i šest blokada, ali je iz igre pogodio samo jedan od 13 šuteva!

Posebno zabrinjava činjenica da je promašio sva četiri pokušaja za tri poena. Njegov prvi pogodak iz igre stigao je tek pred kraj treće četvrtine, kada je zakucao posle dodavanja saigrača.

Ipak, Vembanjama je pokazao da može da bude faktor i kada ga šut ne služi. Šest blokada dovoljno govori o njegovom uticaju u odbrani, ali Sparsi nisu mogli da nadoknade njegovu slabu realizaciju protiv raspoloženog protivnika.

San Antonio su predvodili Stefon Kasl sa 24 poena i sedam skokova, kao i Dilan Harper sa 18 poena. De'Aron Foks dodao je 14 poena, sedam skokova i sedam asistencija.

Umalo tuča na parketu, sudije morale da smiruju strasti!

Da ovo nije bila obična utakmica na otvaranju sezone, pokazao je incident iz druge četvrtine. De'Aron Foks je u borbi za poziciju oborio Holmgrena, nakon čega su se igrači dve ekipe sukobili i nastala je velika gužva na parketu.

U raspravu su se uključili i Vembanjama i Džejlin Vilijams, a sudije su morale da intervenišu kako bi se situacija smirila.

Foks je dobio nesportsku ličnu grešku prvog stepena, dok su četvorica igrača kažnjena tehničkim greškama. Umesto da ih incident izbaci iz ritma, košarkaši Oklahome reagovali su furiozno.

Tanderi su odmah potom napravili seriju 9:0 i dodatno povećali prednost. Bio je to jedan od ključnih trenutaka utakmice, jer su gosti iskoristili nalet energije i nastavili da kontrolišu dešavanja na parketu.

Sparsi zapretili, ali je Oklahoma odbila napad!

San Antonio nije želeo da se preda pred svojim navijačima. Domaći su u trećoj četvrtini zaigrali znatno bolje, podigli intenzitet u odbrani i počeli da smanjuju zaostatak.

Stefon Kasl predvodio je nalet Sparsa, koji su u jednom trenutku prišli na samo sedam poena razlike. Isti scenario ponovio se i u poslednjoj četvrtini, kada je delovalo da bi domaćin mogao da zakomplikuje završnicu.

Međutim, Oklahoma je svaki put imala odgovor. Mekejn je nastavio da pogađa važne šuteve, dok je Gildžes-Aleksander preuzimao odgovornost kada je bilo najpotrebnije.

Sparsi su za tri poena šutirali skromnih devet od 34 pokušaja, dok su Tanderi pogodili 14 trojki iz 29 šuteva. Upravo je razlika u realizaciji van linije 7,24 metra bila jedan od presudnih faktora.

Na kraju, Oklahoma je slavila sa 116:104 i poslala jasnu poruku konkurenciji: Tanderi su spremni za novu borbu za sam vrh, a poraz od San Antonija u prošlogodišnjem finalu Zapada nisu zaboravili.

NBA sezona tek je počela, ali ovaj duel već je pokazao da nas očekuje žestoka borba za prevlast na Zapadu!