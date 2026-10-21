Slušaj vest

NBA sezona nije mogla žešće da počne! Već na otvaranju sevnule su varnice, a parket se za trenutak pretvorio u poprište pravog haosa!

U duelu Oklahome Siti Tandera i San Antonio Sparsa došlo je do žestokog sukoba nakon kojeg su igrači u sekundi zaboravili na košarku i krenuli jedni ka drugima! Guranje, unošenje u lice i uzavrele strasti obeležili su scene koje su podigle tenziju do usijanja, dok su saigrači pokušavali da razdvoje zaraćene strane.

U centru pažnje našli su se Čet Holmgren, De' Aron Foks i Viktor Vembanjama, a snimak incidenta već privlači ogromnu pažnju ljubitelja NBA lige. Umesto mirnog početka nove sezone - varnice, haos i scene koje su zapalile parket!

Foks zakuvao sve

Do incidenta je došlo u drugoj četvrtini, kada je plejmejker San Antonija De’ Aron Foks u jednom duelu oborio centra Oklahome Četa Holmgrena na parket. Taj potez odmah je izazvao reakciju igrača Tandera, a Džejlin Vilijams prišao je Foksu, nakon čega je situacija brzo eskalirala.

Igrači su se okupili oko glavnih aktera, usledilo je guranje, a tenzije su dodatno porasle kada se u gužvu umešao i Viktor Vembanjama. Francuski centar San Antonija našao se oči u oči sa Džejlinom Vilijamsom, dok su ostali košarkaši pokušavali da smire strasti i spreče da sukob ode korak dalje.

Sudije gledale snimak, usledile kazne

Arbitri su zaustavili igru i pregledali snimak incidenta kako bi utvrdili odgovornost učesnika. Foksu je dosuđena nesportska lična greška prvog stepena, dok su tehničke greške dobili Viktor Vembanjama, Džejlin Vilijams, Kenrih Vilijams i Džejlen Vilijams.

Iako nije došlo do ozbiljnijeg fizičkog obračuna, scene sa parketa pokazale su koliko su strasti brzo proključale u duelu dva tima koja imaju velike ambicije na Zapadu.

1/4 Vidi galeriju Oklahoma - San Antonio Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Oklahoma na kraju slavila

Uprkos varnicama na parketu, Oklahoma je uspela da sačuva koncentraciju i stigne do ubedljive pobede. Tander je slavio rezultatom 116:104, a najzaslužniji za trijumf bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 32 poena.

Na drugoj strani, Vembanjama je upisao 12 poena, 13 skokova i šest blokada, ali je imao veoma loše šutersko veče – pogodio je samo jedan od 13 šuteva iz igre.

Tako je duel koji je trebalo da bude u znaku košarke i početka nove NBA sezone dobio i svoju burnu epizodu. Ako je suditi po ovim scenama, u narednim susretima Oklahome i San Antonija sigurno neće nedostajati naboja.