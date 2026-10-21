Slušaj vest

FK Crvena zvezda u četvrtak, 22. oktobra u 18.45 časova igra protiv danskog Kopenhagena u okviru drugog kola Lige konferencije.

Crveno-beli će prvi put ove sezone u pomenutom evropskom takmičenju zaigrati pred domaćom publikom na stadionu "Rajko Mitić".

Hrabro do pobede - Marko Marin tehnički direktor FK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Istorijska pobeda 2019.

O očekivanjima pred novi susret sa danskim timom, kao i sećanjima na prethodni međusobni duel, govorio je tehnički direktor Crvene zvezde Marko Marin.

- Utakmice sa Kopenhagenom uvek nas podsete na gostovanje u Danskoj, koje nam je svima ostalo u sećanju. To je jedno lepo iskustvo koje se ne zaboravlja i zbog kojeg se svaki novi susret sa njima dočekuje sa posebnim emocijama. Bio je ogroman pritisak, ali smo od prvog minuta verovali da ćemo se plasirati u plej-of. Kod gola se otvorio prostor, poslao sam loptu Boaćiju na drugu stativu i on je to sjajno iskoristio - rekao je Marko Marin i nastavio:

- Posle crvenog kartona Milunovića nije bilo lako, ali smo uspeli da obezbedimo jedanaesterce i na kraju u istorijskoj penal seriji slavimo. Posebne pohvale zaslužuje Borjan, koji je bio jedan od junaka utakmice. Sjajnim odbranama u penal seriji dao je veliki doprinos istorijskoj pobedi Zvezde. Takve utakmice se pamte celog života i najbolje pokazuju snagu Crvene zvezde.

1/12 Vidi galeriju CRVENA ZVEZDA BEZ PREDNOSTI IDE U DANSKU: Pavkov zapalio Marakanu, Kopenhagen iz SUMNJIVOG penala do nepravednog remija! (KURIR TV) Foto: Starsport

Respekt za rivala

Tehnički direktor Crvene zvezde govorio je o danskom Kopenhagenu, ali i istakao snagu Crvene zvezde pred novi evropski izazov.

- Kopenhagen je organizovan i stabilan klub sa velikim evropskim iskustvom, kao i redovan učesnik grupnih faza. Znamo kako igraju i svesni smo da nas čeka težak i zahtevan meč protiv kvalitetnog protivnika, ali verujemo da možemo da nametnemo ritam i ostvarimo dobar rezultat. U ovakvim utakmicama detalji odlučuju, zato je važno da budemo fokusirani tokom svih 90 minuta.

Delije će ispuniti celu severnu tribinu Foto: Ilija Ilić

Navijači 12. igrač

Za kraj, imao je nekadašnji kapiten Crvene zvezde poruku za navijače.

- Znamo svi šta Marakana znači u evropskim okvirima i koliko je teško svakom protivniku kada kroči na naš stadion. Kao igrač sam doživeo tu neverovatnu energiju sa tribina koja vam daje snagu i kada deluje da je ponestalo, a danas sa ove pozicije vidim koliko našim momcima znači ta podrška. Navijači su naš 12. igrač i prepoznaju svaki važan momenat - kazao je Marko Marin i dodao:

- Pozivam sve zvezdaše da dođu 22. oktobra, da ispune tribine Marakane i naprave atmosferu kakvu samo oni umeju. Uz punu Marakanu i pravu zvezdašku energiju uveren sam da možemo do još jedne velike evropske pobede.