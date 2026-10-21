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Oklahoma je sezonu otvorila pobedom nad San Antoniom (116:104), Šej Gildžus-Aleksander ubacio je 32 poena, ali je potez večeri pripao novajliji Tandera! Adej Mara zaustavio je Viktora Vembanjamu na obruču, a onda na drugoj strani terena priredio spektakularno zakucavanje!

Nova sezona NBA lige tek je počela, a već smo dobili potez o kojem se priča! Adej Mara, 221 centimetar visoki centar Oklahome, skrenuo je pažnju američkih medija nakon što je spektakularnom blokadom zaustavio pokušaj zakucavanja Viktora Vembanjame, a zatim munjevito uzvratio na drugoj strani terena.

Upravo je ova sekvenca obeležila njegov nastup protiv San Antonio Sparsa.

Vembanjama krenuo na koš, a onda je usledio šok!

Francuski as pokušao je da poentira blizu obruča, ali se ispred njega našao gorostas iz redova Oklahome. Mara je pravovremeno reagovao, zaustavio njegov pokušaj i pokazao da neće ustuknuti ni pred jednim od najdominantnijih centara današnjice.

A onda je usledio još spektakularniji nastavak! Mara je potrčao ka protivničkom košu i, posle dodavanja Ađaja Mičela, završio kontranapad snažnim zakucavanjem. Odbrana koja je zaustavila Vembanjamu tako je za samo nekoliko sekundi prerasla u napadački potez za pamćenje.

Vembanjama promašivao kao nikada, Mara mu zagorčao veče!

Vembanjama je imao utakmicu za zaborav kada je reč o šutu. Postigao je svega 12 poena, pogodivši samo jedan od 13 pokušaja iz igre. Promašio je prvih 12 šuteva, a jedini pogodak iz igre upisao je pred kraj treće četvrtine, nakon dodavanja Dearona Foksa.

Ipak, francuski centar nije podbacio u svim segmentima igre – meč je završio sa 13 skokova i čak šest blokada.

Mara se predstavio na velikoj sceni!

Za Oklahomu je ovo bio odličan početak nove sezone. Šej Gildžus-Aleksander predvodio je Tandere sa 32 poena, dok je Džered Mekejn dodao 20, uz šest pogođenih trojki. Aktuelni šampioni slavili su u San Antoniju sa 116:104 i tako uspešno otvorili sezonu.

1/4 Vidi galeriju Oklahoma - San Antonio Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Ipak, jedan od upečatljivijih utisaka ostavio je upravo Mara. Mladi centar pokazao je da može da odgovori izazovu protiv najvećih imena lige, a blokada nad Vembanjamom i zakucavanje u nastavku akcije sigurno će mu doneti dodatnu pažnju.

Ako je ovo nagoveštaj onoga što bi mogao da pruži u nastavku sezone, Oklahoma je dobila još jednog igrača čije bi partije vredelo pratiti.