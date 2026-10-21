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Spektakl na "Parku prinčeva" obeležili su golovi, ali i šokantna koreografija navijača Pari Sen Žermena!

Na ogromnom transparentu prikazan je krvavi lik sa motornom testerom kako uništava grb Barselone, uz jezivu poruku "Masakr na pariški način".

Reč je o aluziji na horor estetiku i film "Teksaški masakr motornom testerom", što je čitavoj koreografiji dalo još mračniji prizvuk. Umesto uobičajenog navijačkog nadmetanja, domaći ultrasi odlučili su se za brutalnu vizuelnu poruku usmerenu direktno protiv katalonskog velikana.

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Prema pisanju španskih medija, predstavnici Barselone nisu želeli da pređu preko ovakve provokacije. Klub je odlučio da slučaj prijavi delegatu UEFA prisutnom na utakmici, ukazujući na nasilni sadržaj koreografije.

Međutim, sporna koreografija nije bila jedini razlog za nezadovoljstvo Katalonaca!

Barselona je zatražila i uklanjanje drugih uvredljivih transparenata na kojima je pisalo "Puta Barça", što predstavlja pogrdnu poruku usmerenu protiv katalonskog kluba. Prema navodima španskih medija, problem su predstavljali i uvredljivi povici sa tribina.

Tako se utakmica evropskih velikana, pored fudbalskog spektakla, pretvorila i u priču o granicama navijačkih provokacija. Za sada nema potvrde o eventualnoj kazni za Pari Sen Žermen, a ostaje da se vidi da li će UEFA preduzeti dalje korake.

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Dok se na tribinama podizala temperatura, na terenu je odigran izuzetno uzbudljiv meč. Pari Sen Žermen slavio je sa 4:2 i tako naneo Barseloni prvi poraz u sezoni.

1/7 Vidi galeriju PSŽ - Barselona Foto: Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Domaćin je poveo golom Dezirea Duea u 38. minutu, a Katalonci su uzvratili preko mladog Ćavija Esparta u 55. minutu. Lukas Ernandez je u 72. ponovo doveo Parižane u vođstvo, ali je Lamin Jamal samo sedam minuta kasnije vratio rezultatsku neizvesnost.

Ipak, završnica je pripala šampionu Evrope! Vitinja je u 81. minutu pogodio za 3:2, a Fabijan Ruiz je pet minuta kasnije postavio konačan rezultat.

Barselona je tako ostala bez savršenog učinka na početku sezone, dok je PSŽ još jednom pokazao koliko je opasan na najvećoj evropskoj sceni.

Ipak, posle ovakve večeri, rezultat neće biti jedino o čemu će se pričati. Koreografija sa motornom testerom i prijava delegatu UEFA bacile su dodatnu senku na spektakl u Parizu.