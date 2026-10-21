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AEK je kao gost u trećem kolu Lige šampiona poražen od Mančester sitija. Utakmica je na "Etihad" stadionu završena rezultatom 5:1, a uprkos ubedljivom porazu srpski trener je video i dobre stvari.

Marko Nikolić je poručio da nije želeo da se brani iako je bio svestan gde dolazi.

"Čuvali smo sopstveni stil igre i identitet. Nismo želeli da igramo defanzivno i da se povučemo pozadi, da preživimo. Donekle smo uspeli u tome. Bili smo sposobni da kontrolišemo posed, organizujemo napade, pa čak i da stignemo do njihovog šesnaesterca. Statistika to pokazuje i to me raduje. Posed je bio 60:40 u korist Sitija, uz 16:11 u šutevima", rekao je Nikolić.

1/6 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Pozitivni elementi

Istakao je potom da nije u potpunosti nezadovoljan.

"To pokazuje da nismo došli samo da bismo preživeli, već smo bili tim koji je spreman da kazni i najmanju grešku. Uspeli smo da budemo blizu njihovog gola, ali je neverovatan kvalitet Sitija napravio razliku. Bilo je individualnih grešaka, ali video sam i pozitivne elemente", rekao je Nikolić.

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