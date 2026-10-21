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Srpski automobilista Uroš Brkić završio je sezonu 2026. osvajanjem pete uzastopne titule šampiona Centralne Evrope u brdskim trkama (CEZ), potvrdivši kontinuitet uspeha na međunarodnoj automobilističkoj sceni. Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da su poslednje četiri titule osvojene u konkurenciji sportskih prototipova.

Brkić, koji u svojoj bogatoj automobilističkoj karijeri ima i sedam titula šampiona Srbije, kao i osvojen ESET V4 Endurance kup, nastavio je niz uspeha uprkos brojnim tehničkim problemima i izazovima koji su obeležili ovogodišnju sezonu.

Foto: Privatna arhiva

Takmičarsku 2026. godinu završio je u hrvatskom Skradinu, na manifestaciji 6. Bongo Hill Climb Monsters, koja okuplja neke od najbržih vozača i automobila evropskih brdskih trka.

Ovoga puta, međutim, primarni cilj nastupa nije bio borba za što bolji plasman, već provera automobila Osella PA21/S nakon obavljene reparacije.

„U Skradin smo ove godine otišli pre svega da testiramo automobil nakon popravke. Želeli smo da proverimo njegovo ponašanje u takmičarskim uslovima i utvrdimo da li je sve spremno za narednu sezonu. Misija je u potpunosti uspela. Osella funkcioniše odlično i vraća se u garažu spremna za nove izazove“, istakao je Brkić.

U konkurenciji 11 takmičara u svojoj grupi, Brkić je zauzeo šesto mesto, što predstavlja rezultat kojim je više nego zadovoljan, posebno imajući u vidu da tokom nastupa nije tražio krajnje granice svojih mogućnosti i mogućnosti automobila, već se koncentrisao na njegov rad i ponašanje na stazi.

„Kada se uzme u obzir da je u Skradinu bila okupljena verovatno jedna od najjačih konkurencija u Evropi, šesto mesto među 11 takmičara u grupi za mene je ovoga puta odličan rezultat. Najvažnije je da smo ostvarili cilj zbog kojeg smo došli“, objasnio je srpski automobilista.

Osella PA21/S – 273 konjske snage na samo 505 kilograma

Brkić se na evropskim brdskim stazama takmiči za upravljačem sportskog prototipa Osella PA21/S, automobila konstruisanog prvenstveno za brdske auto-trke.

Pokreće ga Hondin atmosferski četvorocilindrični motor zapremine 2,0 litra, centralno postavljen u šasiji, koji razvija 273 konjske snage. Snaga se prenosi na zadnje točkove preko šestostepenog sekvencijalnog menjača.

Posebno impresivan podatak predstavlja masa automobila od svega 505 kilograma, što u kombinaciji sa snažnim motorom omogućava izuzetne performanse i odnos snage i mase od približno 540 KS po toni.

Upravo ovakve karakteristike čine sportske prototipove jednom od najatraktivnijih i najzahtevnijih kategorija automobilizma, u kojoj do izražaja dolaze preciznost, brzina reakcije i vozačko umeće.

Peta uzastopna evropska titula

Ipak, najznačajniji rezultat sezone ostaje osvajanje pete uzastopne CEZ titule.

„FIA Šampionat Centralne Evrope nedavno je završen i, uprkos brojnim problemima koje smo imali tokom godine, uspeli smo da osvojimo petu uzastopnu titulu. Posebno sam ponosan na činjenicu da su četiri od tih pet titula osvojene u proto klasi. To je rezultat iza kojeg stoji mnogo rada, odricanja i upornosti“, naglasio je Brkić.

Sa ukupno pet uzastopnih titula u Centralnoevropskom šampionatu, sedam nacionalnih šampionskih zvanja i trijumfom u ESET V4 Endurance kupu, Brkić iza sebe ima bogatu kolekciju trofeja osvojenih tokom dugogodišnje karijere.

Veliki planovi za 2027. godinu

Iako je sezona tek završena, pripreme za narednu godinu već su u planu. Brkić najavljuje velike ambicije za 2027, ali za sada ne želi da otkriva detalje.

„Planovi za narednu sezonu su veliki. Nadam se da ćemo uspeti da ih realizujemo, a kada za to dođe vreme, javnost ćemo upoznati sa svim detaljima“, poručio je petostruki uzastopni šampion Centralne Evrope.

Na kraju sezone Brkić je posebno istakao značaj podrške koju dobija tokom svoje sportske karijere.

„Želim da izrazim veliku zahvalnost svim svojim sponzorima, svom klubu ASU Galax, kao i svim ljudima koji me podržavaju i veruju u mene. Njihova podrška mi mnogo znači, posebno u trenucima kada se suočavamo sa problemima i izazovima koje ovaj sport neizbežno donosi. Svi oni su važan deo naših uspeha i iskreno im hvala što su uz nas“, poručio je Brkić.

Tako je još jedna uspešna sezona završena, a pred Urošem Brkićem i njegovim timom sada je period priprema za nove izazove na evropskim brdskim stazama.