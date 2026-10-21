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Mladi šahista, koji je nastupao za ŠK Deč, uspeo je da pobedi nekoliko iskusnih velemajstora, a najveći podvig ostvario je u poslednjem kolu, kada je crnim figurama savladao Ivana Ivaniševića, aktuelnog selektora reprezentacije Srbije.

Ivanišević je jedno od najpoznatijih imena srpskog šaha, višestruki državni prvak i dugogodišnji reprezentativac, zbog čega pobeda šesnaestogodišnjaka predstavlja posebno vredan rezultat.

Pobeđivao velemajstore, osvajao rejting poene

Garifulin je tokom takmičenja pokazao da godine i iskustvo ne moraju uvek da budu presudni za uspeh za šahovskom tablom.

Pored Ivaniševića, pobedio je i velemajstore Mišu Papa i Miloša Roganovića, dok je protiv velemajstora Suata Atalika uspeo da remizira.

Nerešeno je igrao i sa internacionalnim majstorima Stefanom Tadićem i Aleksandrom Simonovićem.

Mladi šahista završio je takmičenje sa 5,5 poena iz 11 partija, odnosno sa polovinom mogućih poena, ali je posebnu pažnju privukao kvalitetom protivnika koje je uspeo da savlada.

Prema turnirskoj statistici, njegov rejting na početku takmičenja iznosio je 2256, dok je ostvario rejting performans od čak 2394 i osvojio 40 novih rejting poena.

Veliki rezultat za budućnost

U konkurenciji znatno starijih i iskusnijih šahista, Garifulin je pokazao zrelost i borbenost, a pobeda nad aktuelnim selektorom Srbije predstavlja jedan od najznačajnijih trenutaka njegovog dosadašnjeg šahovskog razvoja.

Sa samo 16 godina, Jura je uspeo da se ravnopravno nadmeće sa imenima koja godinama pripadaju vrhu srpskog šaha.

Njegov nastup na Superligi Srbije pokazao je da domaći šah ima mlade igrače sposobne da iznenade i najiskusnije velemajstore.

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