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Dro Fernandez izabrao je Pariz umesto Barselone, a njegov odlazak teško je pao Hansiju Fliku, koji je u mladom Špancu video veliki potencijal.

Španski mediji sada otkrivaju koliko je rastanak pogodio nemačkog stručnjaka, a kruži i priča o žestokoj reakciji u svlačionici!

Barselona je ostala bez jednog od svojih najvećih talenata, a Hansi Flik teško je podneo odluku mladog Dro Fernandeza da karijeru nastavi u Pari Sen Žermenu.

Kako piše španski "AS", nemački trener u mladom vezisti video je igrača posebnog potencijala. Zato ga je njegov odlazak posebno pogodio, naročito jer je do rastanka došlo svega nekoliko meseci nakon što je Dro debitovao za prvi tim katalonskog velikana.

1/5 Vidi galeriju Trener Barselone Hansi Flik nakon osvajanja šampionske titule Foto: rosdemora / Alamy / Profimedia

"Pokupi stvari i idi": Šta se dogodilo u svlačionici?

Najdramatičniji detalj cele priče odnosi se na navodnu reakciju Flika kada mu je mladi fudbaler saopštio da želi da ode u Pariz.

Navodno, kada je to čuo Flik mu je odmah prišao i jasno poručio: "Isprazni ormarić i gubi se."

Odluka mladog fudbalera izazvala veliko razočaranje u Barseloni. Flik je verovao u njega, vodio ga na letnju turneju i pružio mu priliku da se dokaže u prvom timu, pa je njegov odlazak doživeo kao ozbiljan udarac.

Barsa mu spremala ugovor do 2031, a on izabrao PSŽ!

Dro Fernandez, punim imenom Pedro Fernandez Sarmijento, u Barselonu je stigao 2022. godine, a brzo je privukao pažnju stručnog štaba svojim tehničkim kvalitetima i sposobnošću da igra između linija.

Katalonci su navodno planirali da mu produže ugovor do 2031. godine kada napuni 18 godina. Međutim, mladi vezista odlučio je da prihvati ponudu Pari Sen Žermena, gde je mogao da nastavi razvoj pod vođstvom Luisa Enrikea.

1/4 Vidi galeriju Dro Fernandez Foto: Sergio Ruiz / Imago / imago sportfotodienst / Profimedia, Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia, Pressefoto Rudel/Robin Rudel / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema izveštajima španskih medija, PSŽ je za njega platio oko osam miliona evra, iako je otkupna klauzula iznosila šest miliona. Time su Parižani želeli i da sačuvaju dobre odnose sa Barselonom.

Predsednik Barselone Đoan Laporta nije krio nezadovoljstvo zbog raspleta.

"Bila je to neprijatna situacija. Iznenadilo nas je jer smo se bili dogovorili oko drugačijeg rešenja za trenutak kada napuni 18 godina", rekao je Laporta, prema navodima BBC-ja.

Ni u Parizu nije sve idealno!

Dro je u PSŽ stigao uz velika očekivanja, ali njegova adaptacija nije prošla bez poteškoća. Prema pisanju "AS-a", u početku mu je bilo teško da se prilagodi ritmu francuskog prvenstva, dok su se kasnije pojavile i nedoumice oko njegovog statusa u klubu.

Španski list, pozivajući se na izvore iz Francuske, navodi da pojedini treneri i igrači iz mlađih kategorija PSŽ-a smatraju da dolazak Fernandeza utiče na prilike koje dobijaju domaći talenti iz klupske akademije.

Ipak, Dro je počeo da pokazuje kvalitet, a trener Luis Enrike javno je pohvalio njegov napredak. Mladi Španac sada ima priliku da dokaže da je odlazak iz Barselone bio pravi potez za njegovu karijeru.