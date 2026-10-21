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Kada golman upiše asistenciju, to je već samo po sebi zanimljivo, ali ada to uradi na način na koji je to učinio Džed Vard, onda možemo da govorimo o jednoj od najboljih asistencija koje smo videli na fudbalskim terenima.

Čuvar mreže Volsala bio je jedan od junaka pobede svog tima nad Oldamom od 3:0 u četvrtom rangu engleskog fudbala, a u 21. minutu je pokazao da može da bude opasan i po gol protivničke ekipe.

Čista magija

Vard je uhvatio loptu nakon centaršuta Oldama i odmah pogledao ka protivničkoj polovini. Odlučio je pokuša da pošalje loptu svom saigraču Tai Sodžeu, a to je učini perfektno.

Hirurški precizna, niska lopta u prostor, potpuno je izbacila odbranu Oldama iz igre. Sodže je utrčao u kazneni prostor, izašao pred golmana i uspeo da završi akciju pogotkom.

Neverovatno

Koliko je potez bio impresivan govori i reakcija trenera Volsala Lija Granta, koji je posebno izdvojio Varda nakon utakmice.

"Golman trenutno donosi veoma visok nivo. Imao je veliku odbranu pri 0:0, veliku odbranu pri 1:0 i neverovatnu asistenciju", rekao je Grant.

Pogledajte asistenciju Džeda Varda:

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