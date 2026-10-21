NAJBOLJA ASITENCIJA SVIH VREMENA?! Golman uhvatio loptu, a onda napravio čudo neviđeno!
Kada golman upiše asistenciju, to je već samo po sebi zanimljivo, ali ada to uradi na način na koji je to učinio Džed Vard, onda možemo da govorimo o jednoj od najboljih asistencija koje smo videli na fudbalskim terenima.
Čuvar mreže Volsala bio je jedan od junaka pobede svog tima nad Oldamom od 3:0 u četvrtom rangu engleskog fudbala, a u 21. minutu je pokazao da može da bude opasan i po gol protivničke ekipe.
Čista magija
Vard je uhvatio loptu nakon centaršuta Oldama i odmah pogledao ka protivničkoj polovini. Odlučio je pokuša da pošalje loptu svom saigraču Tai Sodžeu, a to je učini perfektno.
Hirurški precizna, niska lopta u prostor, potpuno je izbacila odbranu Oldama iz igre. Sodže je utrčao u kazneni prostor, izašao pred golmana i uspeo da završi akciju pogotkom.
Neverovatno
Koliko je potez bio impresivan govori i reakcija trenera Volsala Lija Granta, koji je posebno izdvojio Varda nakon utakmice.
"Golman trenutno donosi veoma visok nivo. Imao je veliku odbranu pri 0:0, veliku odbranu pri 1:0 i neverovatnu asistenciju", rekao je Grant.
Pogledajte asistenciju Džeda Varda:
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