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Fotografija Harija Kejna u elegantnom crnom odelu i misteriozna poruka minhenskog giganta pokrenule su lavinu komentara! Navijači veruju da Bajern možda zna nešto što ostatak fudbalskog sveta još ne zna, a ceremonija dodele Zlatne lopte sve je bliža!

Da li je Hari Kejn konačno dočekao trenutak koji bi mogao da obeleži njegovu karijeru? Navijači Bajerna uveliko nagađaju da bi engleski golgeter mogao da osvoji Zlatnu loptu, a sve zbog misteriozne objave nemačkog velikana na društvenim mrežama!

Bajern Minhen je na svom zvaničnom profilu na mreži "Facebook" objavio fotografiju svog najboljeg napadača u elegantnom crnom odelu, uz kratku poruku: "It’s almost showtime", odnosno "Spektakl samo što nije počeo", i emotikon peščanog sata.

Objava Bajerna Foto: Screenshot

Naizgled obična objava pretvorila se u pravu misteriju. Brojni navijači odmah su počeli da povezuju fotografiju sa predstojećom ceremonijom dodele Zlatne lopte, koja je zakazana za 26. oktobar u Londonu.

Navijači ubeđeni da Kejn osvaja Zlatnu loptu!

Reakcije na društvenim mrežama nisu izostale. Pojedini navijači uvereni su da Bajern ovom objavom šalje skrivenu poruku i da bi Kejn mogao da bude proglašen za najboljeg fudbalera sveta.

"Ovo potvrđuje da je Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu", napisao je jedan navijač, dok su drugi u komentarima ponavljali naziv prestižne nagrade i nagađali da li klub već zna ishod glasanja.

Misteriozna objava, očekivano, privukla je i pažnju brojnih stranih medija.

1/9 Vidi galeriju Hari Kejn Bajern Foto: RONALD WITTEK/EPA, ANNA SZILAGYI/EPA

Brojke koje mu daju pravo da sanja

Iako je zasad sve na nivou nagađanja, engleski napadač iza sebe ima sezonu koja mu daje ozbiljan razlog da se nada najvećem individualnom priznanju.

Kejn je tokom sezone 2025/26. postigao ukupno 73 gola za Bajern i reprezentaciju Engleske, od čega 61 u dresu minhenskog kluba. Sa Bajernom je osvojio Bundesligu i Kup Nemačke, a ekipa je stigla do polufinala Lige šampiona.

Englez je osvojio i drugu Zlatnu kopačku Evrope, namenjenu najboljem strelcu evropskih nacionalnih prvenstava, čime je dodatno učvrstio svoju kandidaturu za Zlatnu loptu.

U trci za prestižno priznanje nalaze se i druga velika imena, među kojima su Lamin Jamal i Kilijan Mbape, pa će konkurencija biti izuzetno jaka.

Da li Bajern nešto zna ili samo podgreva atmosferu?

Upravo je tajming objave ono što je raspalilo maštu navijača. Ceremonija je sve bliža, Kejn iza sebe ima izuzetnu sezonu, a fotografija u svečanom izdanju mnogima je delovala kao nagoveštaj velikog događaja.

Ipak, nema dokaza da je Bajern otkrio ili nagovestio konačan ishod glasanja. Moguće je da klub jednostavno podiže atmosferu uoči svečanosti i pruža podršku svom napadaču.

Odgovor stiže 26. oktobra, kada će biti poznato ko osvaja Zlatnu loptu. Do tada će misteriozna objava Bajerna ostati povod za nagađanja, a Kejn će se nadati da bi mogao da postane prvi Englez još od Majkla Ovena 2001. godine koji osvaja ovo prestižno priznanje.