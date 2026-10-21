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Vladimir Volkov bivši je fudbaler Partizana koji je crno-beli dres nosio od 2011. do 2015, upisao 112 utakmica i dao deset golova.

Vladimir Volkov bio je levi bek u šampionskoj generaciji Partizana koja je osvojila tri titule prvaka Srbije u navedenom periodu.

Vladimir Volkov i Luka Milunović na derbiju 2013. godine Foto: © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Anegdota sa Đurićem

Vladimir Volkov stigao je u Partizan na leto 2011. godine, iako ga je prvo tražila Crvena zvezda. Ovaj fudbaler otkrio je i da je tadašnji predsednik crno-belih Dragan Đurić mislio da je Rus, a ne Srbin. Mada, Volkov jeste poreklom Rus, jer su se njegovi preci doselili u Srbiju posle sloma Carske Rusije i boljševičke revolucije.

- Đurić je pola godine mislio da sam Rus! Nije šala, mislio je da sam stranac. Tek posle šest meseci je saznao da sam iz Beograda - rekao je Vladimir Volkov koji i dalje u 40. godini igra fudbal, u Radu, koji se takmiči u zonskoj ligi.

Dragan Đurić nekadašnji predsednik FK Partizan Foto: Zorana Jevtić

Robi ga merkao

Posebno je zanimljiva situacija vezana za Crvenu zvezdu, jer ga je tadašnji trener crveno-belih Robert Prosinečki želeo na Marakani. Međutim, Partizan je finansijski bio moćniji, dao je Volkovu bolje uslove od Zvezde. Bio je potom važan igrač u sistemu Aleksandra Stanojevića i Avrama Granta.

- Dobro sam igrao u Šerifu. I Bazel je želeo da me dovede. Gazda Šerifa me je baš obožavao i odbio je 1.500.000 evra jer nije želeo da me proda. U to vreme se pojavila i Zvezda, Robi me je gledao kad smo sa Šerifom izbacili Dinamo na Maksimiru, nastavio da prati i u Ligi Evrope, i insistirao da dođem na Marakanu - rekao je Volkov u podkastu "Wish and Go" i dodao:

Vladimir Volkov u dresu Rada Foto: © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Partizan imao više para

- Međutim, Zvezda je tada bila u velikim finansijskim problemima, doveli su drugog beka i sve je ostalo na novinskim natpisima.

Posle Partizana Vladimir Volkov igrao je za belgijski Mehelen, poljski Leh, niški Radnički, Rad, kiparski Ermis, Borac iz Banjaluke. Umesto da igra za rodnu zemlju Srbiju, odlučio se za Crnu Goru čiji je dres nosio od 2012. do 2015. i upisao 17 utakmica.