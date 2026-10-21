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Velika pobeda nad Barselonom pretvorila se u noćnu moru za Pari Sen Žermen!

Iako su Parižani slavili sa 4:2 u spektakularnom okršaju Lige šampiona, dan posle utakmice stigle su užasne vesti - Hviča Kvarachelija pokidao je prednje ukrštene ligamente desnog kolena i čeka ga dug oporavak!

Francuski velika potvrdio je užasnu vest. Gruzijski reprezentativac moraće na operaciju u narednim danima, a klub zasad nije objavio precizan rok njegovog povratka na teren. Ipak, s obzirom na ozbiljnost povrede, postoji velika verovatnoća da je za njega ova sezona završena.

Drama na terenu, pa jeziva potvrda!

Kvarachelija se povredio tokom duela sa Barselonom, a teren je morao da napusti u 59. minutu utakmice. Posle kontakta sa mladim fudbalerom katalonskog kluba Havijem Espartom, gruzijski as nezgodno je opteretio desnu nogu i ostao da leži na travi.

Odmah je bilo jasno da situacija nije bezazlena. Kvarachelija nije mogao samostalno da se osloni na povređenu nogu, pa mu je bila potrebna pomoć medicinskog osoblja prilikom izlaska sa terena.

Prvi strahovi sada su se, nažalost, obistinili. Pregledi su potvrdili pucanje prednjeg ukrštenog ligamenta desnog kolena, jednu od najtežih povreda za fudbalera, koja zahteva hiruršku intervenciju i dugotrajnu rehabilitaciju.

Prema informacijama koje prenosi francuski "Le Parisien", Parižani će na jednog od svojih najvažnijih ofanzivaca morati da računaju tek nakon višemesečnog oporavka. Agencija AFP navodi da kod ovakve povrede odsustvo može trajati duže od šest meseci, mada će tačan period biti jasniji nakon operacije i procene lekara.

1/4 Vidi galeriju Hviča Kvarachelija povreda na meču protiv Barselone Foto: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia, Dave Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Kvarachelija nije jedini! PSŽ zadesio novi talas povreda

Da stvar bude gora po trenera Luisa Enrikea, gruzijski fudbaler nije jedini koji je protiv Barselone završio utakmicu zbog povrede.

Usman Dembele morao je da napusti teren još u prvom poluvremenu zbog problema sa levim butnim mišićem, dok je kapiten Markinjos zadobio povredu desnog butnog mišića. Prema zvaničnom saopštenju kluba, obojica će narednih nekoliko nedelja biti na tretmanima.

Tako je trijumf od 4:2, koji je trebalo da bude veliki podstrek Parižanima u Ligi šampiona, ostao u senci ozbiljnih kadrovskih problema. Luis Enrike sada će morati da pronađe nova rešenja u napadu i prilagodi ekipu izostanku jednog od svojih najopasnijih fudbalera.

Za Kvaracheliju sledi najteža utakmica - borba za povratak na teren, a za PSŽ veliki izazov - jer će u narednom periodu morati da se snađe bez igrača koji je važan deo njegovog ofanzivnog arsenala.