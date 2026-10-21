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Reprezentativac Nemačke neće igrati za Bajern u utakmici Lige šampiona protiv Arsenala koja je na programu u sredu uveče.

Ovo je odluka koju je klub potvrdio na društvenim mrežama.

Džošua Kimih je u utorak propustio trening iz privatnih razloga, a naknadno je objavljeno da je preminuo njegov otac.

Bajern je na dan utakmica saopštenjem obavestio javnost i navijače da Kimih neće biti u sastavu.

"Džošua Kimih danas nije u sastavu za utakmicu protiv Arsenala zbog smrtnog slučaja u najužem krugu porodice. U ime porodice molimo da se poštuju njihova privatnost i tuga te da se javnost suzdrži od daljnjeg izveštavanja. Ceo Bajern izražava duboko saučešće i stoji uz Džošuu Kimiha", navedeno je u objavi kluba.

1/8 Vidi galeriju Fudbaler Bajerna Džošua Kimih Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Evropski derbi

Arsenal je u prva dva kola pobedio Napoli i Lil, dok je Bajern nakon ubedljivog trijumfa protiv Bode Glimta osvojio samo bod protiv Vikinga.

Oba kluba planiraju da ligaški deo Lige šampiona završe u vrhu tabele, a utakmica koja će na "Alijanc areni" biti odigrana u sredu sa početkom od 21.00 časova, može da bude važna za takve planove.

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