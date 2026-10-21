Slušaj vest

Reprezentativac Nemačke neće igrati za Bajern u utakmici Lige šampiona protiv Arsenala koja je na programu u sredu uveče.

Ovo je odluka koju je klub potvrdio na društvenim mrežama.

Džošua Kimih je u utorak propustio trening iz privatnih razloga, a naknadno je objavljeno da je preminuo njegov otac.

Bajern je na dan utakmica saopštenjem obavestio javnost i navijače da Kimih neće biti u sastavu.

"Džošua Kimih danas nije u sastavu za utakmicu protiv Arsenala zbog smrtnog slučaja u najužem krugu porodice. U ime porodice molimo da se poštuju njihova privatnost i tuga te da se javnost suzdrži od daljnjeg izveštavanja. Ceo Bajern izražava duboko saučešće i stoji uz Džošuu Kimiha", navedeno je u objavi kluba.

Fudbaler Bajerna Džošua Kimih Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Evropski derbi

Arsenal je u prva dva kola pobedio Napoli i Lil, dok je Bajern nakon ubedljivog trijumfa protiv Bode Glimta osvojio samo bod protiv Vikinga.

Oba kluba planiraju da ligaški deo Lige šampiona završe u vrhu tabele, a utakmica koja će na "Alijanc areni" biti odigrana u sredu sa početkom od 21.00 časova, može da bude važna za takve planove.

Ne propustiteFudbalHOROR POSLE POBEDE NAD BARSOM! Kvarachelija POKIDAO LIGAMENTE, šampiona Evrope zadesila prava KATASTROFA!
Hviča Kvarachelija
FudbalPREDSEDNIK PARTIZANA MISLIO JE POLA GODINE DA SAM RUS: Neverovatna priča bivšeg igrača crno-belih koga je htela i Zvezda
Vladimir Volkov Aleksandar Mitrović
FudbalMISTERIOZNA OBJAVA ZAPALILA MREŽE! Šta Bajern zna, a mi ne znamo?! Fotografija Harija Kejna pokrenula HAOS zbog Zlatne lopte!
Hari Kejn
FudbalNAJBOLJA ASITENCIJA SVIH VREMENA?! Golman uhvatio loptu, a onda napravio čudo neviđeno!
asistencija golmana Volsala

Bonus video:

00:22
Bajern Izvor: Društvene mreže