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UEFA se još nije oglasila povodom veličanja nacizma i ustaštva od strane navijača kluba iz Hrvatske Hajduka, na utakmici protiv Ajaksa u Ligi konferencije.

Dok se čeka odluka zvaničnog Niona i Disciplinske komisije UEFA, valja se podsetiti ko sedi na čelu ovog organa.

Tomas Partl predsednik Disciplinske komisije UEFA Foto: JEAN-PIERRE CLATOT / AFP / Profimedia

Austrijanac i 15 članova komisije

Predsednik Kontrolnog, etičkog i disciplinskog tela UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body - CEDB) je Austrijanac Tomas Partl i on je u više navrata oštro kažnjavao srpske klubove, što se ne može reći za one iz Hrvatske.

Pored Tomasa Partla koji je predsednik, na mestima dva potpredsednika su Šandor Berzi iz Mađarske, te Žak Antenen iz Švajcarske. Dalje, UEFA navodi članove ovog tela, a to su - Julijus Beker (Nemačka), Madalina Dijakonu (Rumunija), Nil Donkaster (Škotska), Nils Fiskjeton (Norveška), Migel Marija Garsija Kaba (Španija), Jens Hjortskov (Danska), Žoao Karlos Fereira Leal (Portugal), Amir Navon (Izrael), Rudolf Repka (Češka), Selija Šašić (Nemačka), Tura Vin (Engleska), Žoel Volf (Luksemburg) i Dujgu Jašar (Turska).

Tomas Partl je austrijski pravnik i bivši sudija. Član je disciplinskog tela UEFA od 1992, a njegov predsednik postao je 2006. godine. Prema zvaničnoj biografiji UEFA, 29 godina je radio kao sudija na okružnom sudu u Ferlahu u Austriji. Važna napomena je da kazne formalno izriče CEDB kao disciplinsko telo UEFA, a ne Tomas Partl samostalno, mada su njegova uloga i značaj više nego relevantni. Njegovo ime se pojavljuje kao ime predsedavajućeg u pojedinim odlukama.

1/5 Vidi galeriju Torcida na meču Hajduk Split - Ajaks Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Smešne kazne za klubove iz Hrvatske

Posebno je zanimljiv ugao kažnjavanja srpskih klubova i činjenica da su Crvena zvezda i Partizan proteklih decenija trpili ozbiljnu torturu i "disciplinovanje" od strane UEFA. Iako nijedan od dva najveća kluba iz Srbije nikada u svojoj istoriji nije veličao nacizam i fašizam, bili su na udaru UEFA i veliki broj utakmica odigrali bez prisustva publike. Prosto je neverovatno da Hajduk iz Splita sem 2012. i 2017. (i sada s ovom MIZERENOM kaznom) nije više puta kažnjen igranjem bez publike, iako je navijačka grupa Torcida u više navrata koketirala sa bolesnim tekovinama Adolfa Hitlera i Benita Musolinija.

Posebno je interesantna slučaj iz 2022. od 12. avgusta, kada je Hajduk kažnjen sa 15.000 evra i delimičnog zatvaranje stadiona. Posle utakmice protiv Vitorije Gimaraeš, UEFA je kaznila Hajduk zbog diskriminatornog ponašanja navijača. Naložila je zatvaranje sektora sa najmanje 3.000 mesta na narednoj domaćoj utakmici u evropskom takmičenju i isticanje transparenta "NoToRacism". Dodatnih 8.000 evra izrečeno je zbog blokiranja prolaza, stoji na portalu UEFA.

Navijači Dinama iz Zagreba i transparent užasne sadržine Foto: Profimedia

Dve kazne za Dinamo

Dinamo iz Zagreba dva puta je kažnjen od strane UEFA vezano za rasističko i diskriminatorno ponašanje. Prvi put 30. jula 2013. godine sa 25.000 evra i zatvaranje dela stadiona. UEFA je kaznila Dinamo zbog rasističkog skandiranja navijača na utakmici protiv Fole Eš. Naloženo je i zatvaranje istočne tribine za narednu evropsku utakmicu na domaćem terenu.

Drugi put UEFA je reagovala u septembru 2013. zatvaranjem stadiona i kaznom od 70.250 evra. Posle incidenata na utakmicama protiv Šerifa i Austrije iz Beča, UEFA je izrekla kaznu igranja Dinamu dve domaće evropske utakmice bez publike, s tim da je jedna utakmica uslovno odložena na pet godina, i novčanu kaznu od 70.250 evra.

Navijači Crvene zvezde na severnoj tribini stadiona "Rajko Mitić" Foto: Ilija Ilić

Urnisanje Crvene zvezde

Ali, kada se pogledaju kazne vezano za klubove iz Srbije, Crvenu zvezdu i Partizan, koji napominjemo, nikada nisu u svojim performansima imali bilo kakav vid nacizma i fašizma na tribinama, dolazimo do ozbiljne razlike. Kažnjavani su zbog rasizma i uvreda prema fudbalerima i narodima druge nacije i vere. Šampion Evrope iz 1991. godine sankcionisan je najviše zbog skandiranja "UEFA mafija", zbog revolta navijača Crvene zvezde prema Nionu i njihovoj nedoslednosti kada je u pitanju sport i uplitanje politike u isti.

Spisak svih mečeva koje je Crvena zvezda odigrala na svom stadionu bez publike isključivo zbog kazne UEFA:



* Salcburg (2018/19.) – Stadion "Rajko Mitić" suspendovan je na dve utakmice zbog rasističkih povika i blokiranih stepeništa na meču protiv Suduve. Prvi meč kazne odrađen je u plej-ofu za Ligu šampiona protiv Salcburga (0:0), dok je druga utakmica kazne kasnije preinačena.

* Kvalifikacije za Ligu šampiona (2021/22.) – UEFA je kaznila klub zatvaranjem stadiona za prvu domaću utakmicu u novom ciklusu zbog uvreda na nacionalnoj osnovi upućenih Zlatanu Ibrahimoviću tokom meča sa Milanom početkom 2021. godine.

* Ludogorec (2021/22.) – Kazna od jednog meča bez publike izrečena je u grupnoj fazi Lige Evrope. Razlog je bio incident na prethodnoj utakmici protiv Midtjilanda, kada je sa severne tribine tvrdim predmetom pogođen i povređen pomoćni trener Federiko Panonćini. Zvezda je ovaj meč dobila sa 1:0.

Navijači Partizana na stadionu u Humskoj ulici Foto: Kurir Sport

Iživljavanje nad Partizanom

Hronologija kazni i mečevi Partizana bez publike

* Zrinjski i izbacivanje (2007/08.) – Nakon velikih nereda navijača u Mostaru protiv Zrinjskog, Partizan je rigorozno kažnjen novčano i izbacivanjem iz Evrope. Ipak, UEFA mu je dozvolila da odigra revanš meč u Beogradu, ali pod uslovom da se igra pred praznim tribinama (Partizan pobedio rezultatom 5:0).



* Videoton (2017/18.) – Zbog loše organizacije utakmica i navijačkih propusta (blokirana stepeništa, pirotehnika i diskriminatorski povici) protiv Budućnosti i Olimpijakosa, klub je kažnjen sa dve utakmice bez publike. Prva je odrađena u plej-ofu za Ligu Evrope protiv Videotona (0:0).



* Dinamo Kijev (2017/18.) – Druga utakmica iz pomenute kazne odrađena je u grupnoj fazi Lige Evrope protiv ukrajinskog predstavnika (poraz Partizana 2:3).



* Molde (2019/20.) – UEFA je kaznila crno-bele sa dve utakmice bez publike zbog rasističkih povika navijača na meču protiv turske Malatije (skandiranja upućena bivšem igraču Zvezde, Mičelu Donaldu). Prvi meč kazne odrađen je protiv Norvežana (pobeda 2:1), a na tribinama su prema pravilima UEFA bila samo deca do 14 godina iz škola fudbala.

Deca na utakmici između Partizana i AZ Alkmara Foto: Starsport

Suspenzija za suspenzijom

* AZ Alkmar (2019/20.) – Druga utakmica kazne iz serijala "Malatija" odrađena je u grupnoj fazi protiv holandskog tima (2:2), takođe pred prepunim tribinama dece.

* Nordsjeland (2023/24.) – Partizan je nakon incidenata i upada navijača na teren protiv Sabaha ponovo kažnjen, a kazna od jednog meča bez publike aktivirana je za revanš meč plej-ofa Lige konferencija protiv Nordsjelanda (poraz 0:1).

* Lugano (2024/25.) – Zbog diskriminatorskog skandiranja u prethodnoj sezoni, UEFA je ponovo aktivirala suspenziju, pa je Partizan utakmicu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv švajcarskog Lugana u avgustu odigrao pred sablasno praznim stadionom (poraz 0:1).

Do 21. oktobra 2026, na današnji dan, UEFA nije objavila nijednu odluku kojom se Hajduk iz Splita kažnjava baš zbog antisemitskih i pronacističkih povika uoči i tokom utakmice sa Ajaksom. To ne isključuje mogućnost da UEFA slučaj razmatra i da se oglasi u narednim danima i nedeljama.