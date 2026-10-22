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Jelena Karleuša je prvi put javno progovorila o navodnoj romansi i udvaranju (tokom devetestih godina) legendarnog Siniše Mihajlovića.

Povod za ova pitanja bile su izjave proročice Vesne Versace, koja je u medijima tvrdila da je Mihajlović tokom devedesetih godina „bio lud“ za Jelenom, te da je pevačica zbog njega često putovala u Rim.

Kada su je novinari otvoreno pitali o detaljima ovog odnosa iz prošlosti, Karleuša je reagovala uzdržano, iz poštovanja prema porodici tragično preminulog legendarnog fudbalera i trenera:

- Iz poštovanja prema Siniši i njegovoj divnoj porodici, mislim da je to pitanje na koje ne treba da odgovaram. Mogu samo da kažem da je on zauvek legenda i da je bio jedan divan čovek - rekla je JK.

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Jelena Karleuša o Siniši Mihajloviću Izvor: Kurir

 Kako je počela medijska priča?

Spekulacije o njihovom odnosu pokrenute su pre samo dva dana u emisiji portala Republika, gde je Vesna Versaće izjavila da je ta romansa bila "javna tajna devedesetih".

Prema njenim rečima, sve se dešavalo u periodu pre nego što je Jelena uplovila u vezu sa Zoranom Davidovićem Ćandom. 

Jelena Karleuša Foto: Kurir

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Jelena Karleuša o sukobu sa Sekom Aleksić Izvor: MONDO