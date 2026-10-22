Slušaj vest

Ovo mora da se vidi da bi se poverovalo! Nova NBA sezona tek je počela, a već imamo potez zbog kog se ljubitelji košarke hvataju za glavu!

Lamelo Bol izveo je nešto što je izgledalo kao šetnja sa loptom, zatim se podigao na šut za tri poena, a sudije - ništa! Nema pištaljke, nema dosuđenih koraka, trojka važi!

U pobedi Minesote nad Majamijem od 131:106, jedan detalj ukrao je šou i pokrenuo lavinu reakcija. Bol je krenuo sa loptom, napravio čitav niz koraka pre nego što je uputio šut, a arbitri su ostali nemi. Na usporenom snimku sve izgleda još neverovatnije, pa ne čudi što se ovaj potez munjevito proširio društvenim mrežama.

Osam koraka?! I ništa...

Plejmejker je krenuo sa loptom, napravio čitav niz koraka, a onda se mirno podigao na šut za tri poena. Najneverovatnije od svega? Sudije nisu dosudile ništa! Akcija je nastavljena kao da se na parketu nije dogodilo apsolutno ništa sporno.

Arbitar se nalazio u blizini akcije, imao je pogled na dešavanja, ali njegova pištaljka ostala je nema. Umesto da zaustavi igru i dosudi korake, pustio je da se potez završi šutem. Kada se snimak pogleda ponovo, kadar po kadar, jasno je zbog čega je ova scena izazvala toliko reakcija - Bol je napravio osam koraka sa loptom pre nego što je uputio šut, a nikakva kazna nije usledila.

Upravo je to ono što je mnoge ostavilo u čudu. U ligi u kojoj se svaki detalj pomno prati, ovakav propust teško je ignorisati.

Minesota slavila, ali je sporni potez ukrao šou

Timbervulvsi su sezonu otvorili ubedljivom pobedom nad Majamijem, a Entoni Edvards bio je nezaustavljiv sa 45 poena i 10 skokova. Bol je na debiju za Minesotu dodao 21 poen i šest asistencija.

Ipak, umesto da se posle utakmice priča samo o njegovom učinku i velikoj pobedi, u centru pažnje našao se potez koji je izazvao nevericu.

NBA je dobila novu scenu za rubriku "verovali ili ne"! Osam koraka, šut za tri poena i – muk sudija!