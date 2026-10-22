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Kakav početak nove NBA sezone za Darka Rajakovića!

Toronto Reptorsi, koje sa klupe predvodi srpski stručnjak, pregazili su Čikago Bulse rezultatom 135:92 i poslali jasnu poruku konkurenciji već na prvoj utakmici!

Ekipa iz Kanade odigrala je izuzetno ubedljiv meč, a trijumf od čak 43 poena razlike predstavlja najteži poraz Čikaga na otvaranju sezone u istoriji franšize. Rajaković tako ima mnogo razloga za zadovoljstvo nakon premijere koja je pokazala koliko njegov tim može da bude opasan kada uhvati pravi ritam.

1/5 Vidi galeriju Prva runda plej-ofa, Klivlend - Toronto, Darko Rajaković Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia, Pamela Smith / Getty images / Profimedia

Toronto je od samog početka nametnuo svoj tempo, a već posle prve četvrtine imao je ogromnu prednost od 43:23. Bulsi nisu uspevali da pronađu odgovor na napade domaćina, a njihovi problemi dodatno su se produbljivali kako je utakmica odmicala.

Darko ima razloga za osmeh!

Najefikasniji u redovima Reptorsa bili su Skoti Barns, Emanuel Kvikli i Kavaj Lenard, koji su postigli po 23 poena. R. Džej. Baret dodao je 20, pa je Toronto do velikog trijumfa stigao zahvaljujući sjajnoj timskoj igri i raspoređenom napadačkom učinku.

Posebnu pažnju privukao je povratak Lenarda u Toronto. Košarkaš koji je 2019. godine predvodio Reptorse do istorijske titule ponovo je obukao dres kanadskog tima, a publika je imala priliku da ga vidi u velikoj pobedi na otvaranju sezone.

Toronto je nemilosrdno kažnjavao greške protivnika, a Bulsi su napravili čak 27 izgubljenih lopti. Reptorsi su to pretvorili u 35 poena, dok su u poenima iz kontranapada slavili sa 34:13.

Čikago nije imao odgovor na nalet Reptorsa

U redovima poraženog tima najefikasniji je bio Matas Buzelis sa 17 poena, dok je debitant Kejleb Vilson dodao 16. Ipak, Čikago je imao ogromne probleme sa realizacijom, a posebno se mučio iza linije za tri poena, odakle je pogodio samo četiri od 36 pokušaja.

Za Rajakovića i njegov tim ovo je početak kakav su mogli samo da požele. Naravno, jedna utakmica ne odlučuje sezonu, ali način na koji su Reptorsi otvorili takmičenje sigurno će uliti dodatno samopouzdanje ekipi iz Toronta.

Srpski stručnjak dobio je spektakularnu premijeru, a Toronto je odmah pokazao zube! Sada ostaje da se vidi mogu li Reptorsi ovakav nivo igre da zadrže i protiv narednih rivala.