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Kakav debi Nikole Kusturice u Americi!

Super talentovani srpski košarkaš odigrao je prvu utakmicu u dresu čuvenog univerziteta UCLA i odmah pokazao zbog čega se od njega mnogo očekuje. Ubedljivu pobedu svog tima nad Kalifornija Baptistom od 100:53 obeležio je upravo mladi Srbin, koji je sa samo 17 godina demonstrirao neverovatnu svestranost na terenu!

Kusturica je utakmicu završio sa 10 poena, osam skokova, šest asistencija, pet ukradenih lopti i dve blokade. Njegov učinak daleko prevazilazi puko brojanje poena, jer je pokazao da može da pravi razliku u gotovo svakom segmentu igre.

Srpski košarkaš našao se u startnoj petorci trenera Mika Kronina, a ukazanu priliku iskoristio je na najbolji mogući način. Pogađao je, razigravao saigrače, hvatao lopte pod obručima i stvarao velike probleme protivniku agresivnom odbranom.

Posebno impresivno deluje podatak da je upisao čak pet ukradenih lopti i dve blokade. Za igrača koji ima samo 17 godina, takav doprinos na obe strane terena predstavlja odličnu najavu onoga što bi tek moglo da usledi.

1/5 Vidi galeriju Nikola Kusturica debi za UCLA Foto: Greg Fiore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Melina Pizano / Getty images / Profimedia

Kusturica pokazao da može baš sve!

Upravo je svestranost jedna od najvećih prednosti mladog Srbina. Kusturica ne mora da bude glavni strelac da bi ostavio impresivan utisak.

UCLA je od početka do kraja kontrolisao dešavanja na parketu, a tim je ukupno uhvatio 57 lopti pod obručima. Najefikasniji je bio Erik Dejli Džunior sa 25 poena, uz čak sedam pogođenih trojki iz devet pokušaja. Zapažen je bio i brucoš Džo Filon Treći, koji je za 18 minuta sa klupe ubacio 13 poena i uhvatio sedam lopti.

Ipak, za srpske ljubitelje košarke u centru pažnje bio je Kusturica. Njegov debi pokazao je da ima mnogo više da ponudi od samog postizanja poena i da bi mogao da bude veoma važan deo ekipe tokom sezone.

Istina, ovo je bila pripremna utakmica, pa pravi izazovi tek predstoje. Ipak, teško je zamisliti bolji početak za mladog srpskog košarkaša koji se privikava na američku košarku.

Deset poena, osam skokova, šest asistencija, pet ukradenih lopti i dve blokade - Nikola Kusturica je već na prvom nastupu pokazao Amerikancima da njegovo ime vredi zapamtiti!