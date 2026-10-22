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Luka Dončić ne prestaje da oduševljava košarkaški svet!

Slovenački superstar izveo je potez za pamćenje u duelu Los Anđeles Lejkersa i Golden Stejt Voriorsa, kada je pogodio nestvarnu trojku sa gotovo polovine terena i to uz zvuk sirene na kraju prvog poluvremena!

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić na meču protiv Golden Stejta Foto: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Bio je to trenutak koji je podigao publiku na noge i dodatno zapalio atmosferu u dvorani. Dončić je uzeo loptu, podigao se sa ogromne udaljenosti i poslao je pravo kroz obruč, dok je sirena označila kraj deonice. Čak ni velika udaljenost nije sprečila Luku da još jednom pokaže zašto je jedan od najatraktivnijih igrača današnjice.

Posebnu draž ovom potezu daje činjenica da je do njega došlo posle varnica sa novajlijom Golden Stejta Jakseloм Lendeborgom. Posle verbalnog duela i tenzije na parketu, Dončić je odgovorio na svoj način - košarkaški, šutem koji će se vrteti na društvenim mrežama.

A trojka nije bila samo spektakularan detalj večeri. Lejkersi su na kraju slavili ubedljivo, rezultatom 127:105, a Dončić je meč završio sa 28 poena, osam skokova i sedam asistencija.

Pogledajte ovaj nestvaran pogodak Luke Dončića: