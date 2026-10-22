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Luka Dončić je na spektakularan način započeo novu NBA sezonu!

Los Anđeles Lejkersi ubedljivo su savladali Golden Stejt sa 127:105, a slovenački superstar bio je jedan od glavnih aktera večeri u kojoj su „jezeraši“ pokazali koliko opasni mogu da budu.

Dončić je utakmicu završio sa 28 poena, osam skokova i sedam asistencija, uz tri ukradene lopte. Pogodio je pet trojki, a navijače je posebno oduševio potezom koji je obeležio prvo poluvreme - pogodio je šut sa gotovo polovine terena uz zvuk sirene i odveo Lejkerse na odmor sa prednošću 66:52.

Luka u centru pažnje, pa varnice sa novajlijom!

Dončić je od prvih minuta preuzeo lidersku ulogu u ekipi, koja je u novu sezonu ušla bez Lebrona Džejmsa, sada člana Filadelfije. Luka je tako dobio još više prostora da bude glavno lice Lejkersa, a protiv Golden Stejta pokazao je da je spreman za taj izazov.

U drugoj četvrtini došlo je i do verbalnog sukoba između slovenačkog asa i rukija Golden Stejta Jaksela Lendeborga. Njih dvojica razmenila su nekoliko reči, a novajlija Voriorsa dobio je tehničku grešku. Dončić je potom pogodio slobodno bacanje, a zatim i nestvarnu trojku sa velike udaljenosti, uz gestikulaciju prema rivalu.

Luka je tako spojio košarkaški kvalitet i prepoznatljivu takmičarsku vatru, dok je publika u Los Anđelesu dobila još jedan razlog da veruje da bi ovo mogla da bude veoma uzbudljiva sezona.

Lejkersi slomili Voriorse u trećoj četvrtini

Iako je Golden Stejt dobro otvorio utakmicu, uz 16 poena Stefa Karija već u prvoj četvrtini, nastavak je pripao domaćinu. Lejkersi su drugu i treću deonicu dobili ukupnim rezultatom 68:35, pa su u završnih 12 minuta ušli sa ogromnih 34 poena prednosti.

Veliku pomoć Dončić je imao u Vokeru Kesleru, koji je debitovao za Lejkerse sa 26 poena, devet skokova i dva blokirana šuta. Centar je bio gotovo nepogrešiv iz igre, pogodivši svih 12 šuteva. Ostin Rivs dodao je 23 poena i šest asistencija.

Na drugoj strani, Kari je završio meč sa 23 poena, ali nije mogao da spreči ubedljiv poraz svog tima. Golden Stejt je imao velike probleme da zaustavi napad domaćina, koji je utakmicu završio sa odličnih 57 odsto šuta iz igre.