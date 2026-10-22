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Košarkaši Majamija doživeli su težak poraz na svom parketu, pošto je Minesota slavila sa ubedljivih 131:106, a Nikola Jović nije se proslavio na ovom meču. Srpski reprezentativac dobio je solidnu minutažu na otvaranju sezone - proveo je 22 minuta na parketu, ali je njegov doprinos bio prilično skroman.

Jović je meč završio sa svega četiri postignuta poena. Pogodio samo dva od osam pokušaja iz igre, dok je sva tri šuta za tri poena promašio. Upisao je još četiri skoka i dve asistencije, ali je imao i dve izgubljene lopte. U večeri u kojoj je Majami tražio način da zaustavi raspoložene goste, srpski košarkaš nije uspeo da pronađe napadački ritam.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jović protiv Minesote Foto: Carmen Mandato / Getty images / Profimedia

Edvards nemilosrdan, Janis nije mogao sam

Junak ubedljivog trijumfa Minesote bio je Entoni Edvards, koji je ubacio čak 45 poena uz deset skokova i pogodio devet trojki. Njegov učinak bio je najveći koji je jedan igrač Minesote ostvario na otvaranju sezone. LaMelo Bol je u debiju za Timbervulvse dodao 21 poen i šest asistencija, dok je Rudi Gober uhvatio 15 lopti.

Na drugoj strani, Janis Adetokumbo je u prvom nastupu za Majami postigao 35 poena i imao šest skokova, ali ni njegov učinak nije bio dovoljan da spreči ubedljiv poraz. Bam Adebajo dodao je 15 poena.

Minesota je napravila ogromnu razliku iza linije za tri poena: pogodila je 21 trojku, dok je Majami ubacio samo osam. Timbervulvsi su uz to dobili i skakačku bitku sa 52:34.

Prelomni nalet Minesote slomio Majami

Gosti su kontrolisali završnicu prvog poluvremena, a potom nastavili da povećavaju prednost i u trećoj četvrtini. Napravili su seriju 23:7 i poveli 78:61. Majami je u jednom trenutku treće četvrtine prišao na osam poena zaostatka, ali je usledio novi nalet gostiju. Edvards je u toj seriji postigao 18 poena, dok je domaćin nastavio da promašuje šuteve sa distance.

Za Jovića i Majami ovo je početak sezone koji će želeti što pre da zaborave. Srbin je dobio solidnu minutažu, ali je slab procenat šuta ostavio njegov učinak daleko ispod onoga čemu se nadao, dok je Minesota već na startu pokazala koliko opasna može da bude kada Edvards pronađe ovakav ritam.