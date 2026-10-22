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Bogdan Bogdanović započeo je novu etapu svoje NBA karijere, pošto je prethodne noći odigrao prvi zvaničan meč u dresu Hjuston Roketsa.

Njegov tim ubedljivo je savladao Dalas Maverikse rezultatom 128:110.

Reprezentativac Srbije ostavio je dobar utisak. Za 13 minuta na parketu zabeležio je pet poena, uz jedan skok i dve asistencije.

Iz igre je šutirao dva od tri, uključujući pogodak za tri poena iz dva pokušaja.

Nije to bila partija koja će prepričavati zbog statistike, ali je za Bogdana najvažnije da je otvorio novo poglavlje u karijeri i upisao prve zvanične minute u dresu ekipe iz Teksasa.

Hjuston pregazio Dalas u drugoj četvrtini

Roketsi su do trijumfa stigli zahvaljujući furioznoj drugoj četvrtini, u kojoj su potpuno slomili otpor rivala. Domaćin je taj period dobio sa neverovatnih 38:12, pa je na poluvremenu već imao ogromnu prednost.

Kevin Durent i Džabari Smit bili su najefikasniji u pobedničkom timu sa po 30 poena, dok je Alperen Šengun dodao 23 poena i deset skokova. Hjuston je odlično koristio izgubljene lopte protivnika i brze napade, a Dalas dugo nije uspevao da pronađe odgovor.

Maveriksi su pokušali da se vrate u utakmicu u nastavku, ali je zaostatak bio prevelik. Najefikasniji u njihovim redovima bio je Kuper Fleg sa 32 poena.

Bogdan traži svoje mesto u novom timu

Bogdanović je tokom leta potpisao jednogodišnji ugovor sa Hjustonom, nakon što je prethodno nosio dres Los Anđeles Klipersa. Iskusni bek poznat je po šutu za tri poena, kreaciji i sposobnosti da preuzme odgovornost kada se utakmica lomi.

1/5 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

U novoj sredini čeka ga borba za ulogu i kontinuitet minuta, a prvi nastup protiv Dalasa predstavlja početak tog procesa. Pet poena za 13 minuta nije učinak koji će zaseniti najveće zvezde večeri, ali zapažena igra u odbrani uz precizan šut i dve asistencije daju dobar uvod u ono što Bogdan može da ponudi ekipi.

Za Hjuston je najvažnije da je sezonu otvorio ubedljivom pobedom, dok će srpski reprezentativac u narednim utakmicama pokušati da dodatno učvrsti svoju poziciju u rotaciji Roketsa.