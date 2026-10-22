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Drugo kolo Lige konferencije donosi prvu domaću utakmicu za Crvenu zvezdu.

Crvena zvezda će od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić" dočekati Kopenhagen.

Foto galerija iz Lugana Foto: Starsport

Crveno-beli će imati priliku da se pred svojim navijačima iskupe za poraz u Luganu u prvom kolu.

Danski predstavnik želi nastavak pobedničkog niza posle ubedljivog starta i pobede nad Bragom sa 3:0.

Prenos meča koji počinje u 18.45 možete gledati na kanalu Arena 1 Premijum.

Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.

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Crvena zvezda Lugano atmosfera Izvor: Kurir