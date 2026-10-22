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Skoro 800 dijamanata i safira, belo zlato i mehanizam koji pretvara prsten u minijaturnu repliku čuvene dvorane!

Njujork Niksi dobili su šampionsko prstenje koje izgleda kao pravo malo remek-delo, a jedan detalj posebno privlači pažnju – okretanjem prstena iz njega se podiže replika Medison Skver Gardena! Luksuzni komad nakita osmišljen je da zauvek sačuva uspomenu na titulu koju je klub čekao čak 53 godine.

Svečanost je održana pred prvu utakmicu nove sezone na domaćem parketu, kada su igrači primili prstenje, a podignut je i šampionski baner. Niksi su u junu, pobedom nad San Antonio Sparsima u petoj utakmici finala, konačno prekinuli višedecenijsko čekanje na trofej. Sada su dobili i jedinstven simbol istorijskog uspeha.

Prsten koji se pretvara u Medison Skver Garden

Za izradu je bila zadužena poznata draguljarska kuća "Džejson of Beverli Hils", koja je radila u saradnji sa upravom kluba. Glavna atrakcija je mehanizam kakav, prema navodima proizvođača, do sada nije viđen na šampionskim prstenovima.

Okretanjem se iz prstena podiže minijaturna replika spoljašnjosti Medison skver gardena. Tu iznenađenjima nije kraj – telo prstena se otvara i otkriva repliku donjeg dela tribina, dok se sa donje strane odvojivog vrha nalazi prikaz prepoznatljive konstrukcije krova čuvene dvorane.

Osnivač i direktor kompanije Džejson Arašeben istakao je da je pred njegovim timom bio veliki izazov.

"Osećali smo pritisak da napravimo nešto zaista revolucionarno, dostojno legendarnog kluba i grada koji toliko voli košarku", poručio je Arašeben.

Skoro 800 dijamanata i safira

Prsten je izrađen od belog zlata, a krasi ga nešto manje od 800 dijamanata i safira, ukupne težine 22 karata! Belo i plavo drago kamenje prati prepoznatljive klupske boje Niksa, dok se oko vrha nalaze brojevi dresova svih igrača iz šampionske ekipe. Svaki košarkaš na svom primerku ima i prezime iznad broja ukrašenog dijamantima.

Na jednoj strani prstena nalaze se godina osvajanja titule, rezultati plej-of serija i trofej Lerija O'Brajena, simbol šampionske krune NBA lige. U prikaz trofeja ugrađen je dijamant od 0,16 karata, koji podseća na preokret od 16 poena protiv San Antonija u utakmici u kojoj su Niksi osvojili titulu.

Posebnu simboliku nosi i unutrašnji rub, ukrašen sa 16 dijamanata – po jednim za svaku pobedu u plej-ofu. Natpis "Svetski šampioni" ukrašen je dijamantima ukupne težine 0,69 karata, što predstavlja 69 pobeda koje je Njujork ostvario tokom šampionske sezone.

"Niksi u pet" i deset nedelja odricanja

Ni unutrašnjost prstena nije ostavljena bez posebnih poruka. Ugravirani natpis „Niksi u pet“ podseća na osvajanje finala posle pet utakmica, dok poruka "Deset nedelja" simbolizuje period odricanja, discipline i potpune posvećenosti koji je ekipu doveo do vrha.

A luksuz nije rezervisan samo za košarkaše! Kompanija je pripremila i šest prigodnih proizvoda za navijače, među kojima su prstenovi, privesci i drugi dodaci. Međutim, najskuplji suvenir namenjen je onima sa baš dubokim džepom - ograničeno izdanje prstena inspirisanog primerkom koji su dobili igrači, napravljeno u svega 200 komada, prodaje se po ceni od neverovatnih 19.995 dolara!

Niksi su tako šampionsku sezonu obeležili nakitom koji nije samo simbol titule već i minijaturna počast klubu, njegovim navijačima i čuvenoj dvorani u kojoj se ispisivala istorija.