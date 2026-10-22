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Ovaj 25-godišnji krilni košarkaš u Đironu dolazi iz hrvatskog Samobora, sa kojim je na početku sezone igrao kvalifikacije za FIBA Evrokup.

Glas je karijeru počeo u ekipi Primorska iz Kopra, a zatim je igrao za Dinamik iz Beograda i Partizan, da bi potom nastupao za Mornar iz Bara, Cedevita Olimpiju i prošle sezone za ekipu Beča.

U dresu Beča Glas je prosečno postizao 15,7 poena, uz 3,2 skoka i 2,9 asistencija po utakmici.

Đirona se posle četiri kola u španskoj ACB ligi nalazi na 12. mestu sa polovičnim učinkom, a takođe nastupaju i u FIBA Evrokupu, gde nakon tri odigrane utakmice imaju maksimalan učinak.

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