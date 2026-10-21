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Fudbaler Partizana Demba Sek vraćen je u trenažni proces crno-belih nakon što se izvinio saigračima zbog incidenta koji je prošle sedmice uzdrmao Humsku.

Jedini logičan i razuman epilog i po klub i igrača. Posebno, jer Partizan nema prostora da ostane bez bitnog igrača u ovom momentu.

Senegalski ofanzivac prethodno je udaljen iz ekipe nakon sukoba sa Nikolom Čumićem na treningu. Zbog narušavanja discipline, trener Saša Ilić odlučio je da Seka skloni iz takmičarskog pogona, a njegov povratak bio je uslovljen izvinjenjem pred ekipom.

Sek je sada promenio stav, uputio izvinjenje i ponovo se priključio saigračima na treningu. Ipak, disciplinske posledice neće izostati, pošto će i on i Čumić biti novčano kažnjeni zbog incidenta.

1/10 Vidi galeriju Demba Sek Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Povratak Senegalca predstavlja značajnu vest za Partizan, budući da je reč o jednom od važnijih igrača u ofanzivnom delu tima. Brzonogi krilni napadač svojim prodorima, brzinom i sposobnošću da napravi razliku u situacijama jedan na jedan može da bude značajan adut crno-belih u nastavku sezone.

Ostaje da se vidi da li će Sek odmah dobiti priliku na terenu, ali je njegov povratak na treninge prvi korak ka ponovnom uključivanju u takmičarski ritam. Partizan u narednom kolu Superlige Srbije dočekuje Čukarički, a odluka o tome da li će Senegalac biti u konkurenciji za tim zavisiće od procene stručnog štaba.

Podsetimo, Partizan je letos otkupio Seka od Torina i sa njim potpisao ugovor do 2029. godine, čime je potvrdio da na njega ozbiljno računa u budućnosti.