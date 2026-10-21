DOBAR POTEZ I PARTIZANA I DEMBE SEKA! Palo izvinjenje, Senegalac vraćen u tim
- Demba Sek se izvinio saigračima i vraćen je u trenažni proces Partizana nakon incidenta na treningu.
- Senegalac i Nikola Čumić biće novčano kažnjeni zbog sukoba, a njegov povratak je važan za crno-bele pred duel sa Čukaričkim.
Fudbaler Partizana Demba Sek vraćen je u trenažni proces crno-belih nakon što se izvinio saigračima zbog incidenta koji je prošle sedmice uzdrmao Humsku.
Jedini logičan i razuman epilog i po klub i igrača. Posebno, jer Partizan nema prostora da ostane bez bitnog igrača u ovom momentu.
Senegalski ofanzivac prethodno je udaljen iz ekipe nakon sukoba sa Nikolom Čumićem na treningu. Zbog narušavanja discipline, trener Saša Ilić odlučio je da Seka skloni iz takmičarskog pogona, a njegov povratak bio je uslovljen izvinjenjem pred ekipom.
Sek je sada promenio stav, uputio izvinjenje i ponovo se priključio saigračima na treningu. Ipak, disciplinske posledice neće izostati, pošto će i on i Čumić biti novčano kažnjeni zbog incidenta.
Povratak Senegalca predstavlja značajnu vest za Partizan, budući da je reč o jednom od važnijih igrača u ofanzivnom delu tima. Brzonogi krilni napadač svojim prodorima, brzinom i sposobnošću da napravi razliku u situacijama jedan na jedan može da bude značajan adut crno-belih u nastavku sezone.
Ostaje da se vidi da li će Sek odmah dobiti priliku na terenu, ali je njegov povratak na treninge prvi korak ka ponovnom uključivanju u takmičarski ritam. Partizan u narednom kolu Superlige Srbije dočekuje Čukarički, a odluka o tome da li će Senegalac biti u konkurenciji za tim zavisiće od procene stručnog štaba.
Podsetimo, Partizan je letos otkupio Seka od Torina i sa njim potpisao ugovor do 2029. godine, čime je potvrdio da na njega ozbiljno računa u budućnosti.