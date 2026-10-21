Slušaj vest

Uhapšen je Vangelis Liolios, predsednik Košarkaškog saveza Grčke, zajedno sa pet sudija i zvaničnika iz ove države.

Kako prenosi portal "Sport24" Liolios je uhapšen u akciji policije nakon što se, posle izdate poternice, nalazio u bekstvu.

Predsednik KS Grčke je uhapšen zbog istrage koja je pokrenuta zbog određenih utakmica koje su odigrane u periodu između 2018. i 2026. godine.

Pronađen neprijavljen novac

Liolios i uhapšeni su osumnjičeni zbog nameštanja utakmica A kategorija, ali i na nižem nivou.

Prema navodima medija u Grčkoj, jedan od glavnih dokaza je velika količina novca pronađena u stanovima uhapšenih tokom pretresa. Radi se o novcu koji nije opravdan i prijavljen finansijskom profilu.

Očekuje se da u narednom periodu bude još hapšenja.

Ne propustiteKošarkaPOJAVILA SE VEMBIJEVA NOĆNA MORA, IMA 221 CENTIMETAR! Novajlija BRUTALNO ponizio Francuza: Monstruozna blokada, a onda SPEKTAKL! (VIDEO)
Adej Mara
KošarkaNAJLEPŠA SRPKINJA SVIH VREMENA! Holivudske zvezde ludele za njom, bila je san svetskih milijardera... Čudesna priča o fatalnoj Ljubici
aaaaa01.jpg
Košarka11 UBODA NOŽEM ZBOG DEVOJKE, 3 MILIMETRA GA DELILA OD SMRTI! Doktori mu zabranili da podiže ruke, a on se vratio i PONIZIO DŽORDANA! (VIDEO)
profimedia0130197649.jpg
KošarkaHAOS, GURANJE I OBRAČUN NBA ZVEZDA! Vembanjama u centru sukoba, PRŠTALO NA SVE STRANE! (VIDEO)
Oklahoma - San Antonio

Bonus video:

00:13
Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports