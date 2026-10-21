Evropsku košarku je pogodila šokantna vest o hapšenju predsednika jednog Košarkaškog saveza.
Košarka
ŽESTOKI POTRES U EVROPSKOJ KOŠARCI! Uhapšen predsednik Košarkaškog saveza Grčke zbog nameštanja utakmica!
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Uhapšen je Vangelis Liolios, predsednik Košarkaškog saveza Grčke, zajedno sa pet sudija i zvaničnika iz ove države.
Kako prenosi portal "Sport24" Liolios je uhapšen u akciji policije nakon što se, posle izdate poternice, nalazio u bekstvu.
Predsednik KS Grčke je uhapšen zbog istrage koja je pokrenuta zbog određenih utakmica koje su odigrane u periodu između 2018. i 2026. godine.
Pronađen neprijavljen novac
Liolios i uhapšeni su osumnjičeni zbog nameštanja utakmica A kategorija, ali i na nižem nivou.
Prema navodima medija u Grčkoj, jedan od glavnih dokaza je velika količina novca pronađena u stanovima uhapšenih tokom pretresa. Radi se o novcu koji nije opravdan i prijavljen finansijskom profilu.
Očekuje se da u narednom periodu bude još hapšenja.
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