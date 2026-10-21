PROBLEM ZA ZVEZDU! BEZ DVA BITNA IGRAČA NA KOPENHAGEN: Za jednog se znalo da ne igra, ali izostanak drugog je veliki hendikep
Trener FK Crvena zvezda Albert Rijera otkrio je na konferenciji pred utakmicu sa Kopenhagenom, u drugom kolu Lige konferencije, da ne može da računa na dva igrača.
Crveno-beli su imali i velikih kadrovskih problema pred prvu evropsku utakmicu u Luganu prošlog četvrtka, kada španski stručnjak nije mogao da računa na petoricu standardnih fudbalera.
U konkurenciju za utakmicu su se vratili Aleksandar Katai, Loizos Loizu i Mirko Ivanić, a van ekipe ostao je Osman Bukari koji je suspendovan zbog crvenog kartona zarađenog u kvalifikacijama za Ligu Evrope, protiv Viktorije u Plzenju.
Nažalost po Alberta Rijeru i Crvenu zvezdu, štoper Derik Lukasen nije spreman i neće biti u protokolu za utakmicu protiv Kopenhagena.
Reprezentativac Gane rođen u Holandiji osetio je bol tokom utakmice protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca, nakon čega nije bio u mogućnosti da pomogne ekipi u duelima sa Luganom i ekipom iz Lučana.
Derik Lukasen je u redove Crvene zvezde stigao tokom letnjeg prelaznog roka, nakon što je sa Ganom igrao na Mundijalu u Meksiku, Kanadi i SAD. Do sada je upisao četiri utakmice u crveno-belom dresu.