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Trener FK Crvena zvezda Albert Rijera otkrio je na konferenciji pred utakmicu sa Kopenhagenom, u drugom kolu Lige konferencije, da ne može da računa na dva igrača.

Crveno-beli su imali i velikih kadrovskih problema pred prvu evropsku utakmicu u Luganu prošlog četvrtka, kada španski stručnjak nije mogao da računa na petoricu standardnih fudbalera.

Albert Rijera trener FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

U konkurenciju za utakmicu su se vratili Aleksandar Katai, Loizos Loizu i Mirko Ivanić, a van ekipe ostao je Osman Bukari koji je suspendovan zbog crvenog kartona zarađenog u kvalifikacijama za Ligu Evrope, protiv Viktorije u Plzenju.

Nažalost po Alberta Rijeru i Crvenu zvezdu, štoper Derik Lukasen nije spreman i neće biti u protokolu za utakmicu protiv Kopenhagena.

Derik Lukasen na 180. derbiju između Crvene zvezde i Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Reprezentativac Gane rođen u Holandiji osetio je bol tokom utakmice protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca, nakon čega nije bio u mogućnosti da pomogne ekipi u duelima sa Luganom i ekipom iz Lučana.

Derik Lukasen je u redove Crvene zvezde stigao tokom letnjeg prelaznog roka, nakon što je sa Ganom igrao na Mundijalu u Meksiku, Kanadi i SAD. Do sada je upisao četiri utakmice u crveno-belom dresu.