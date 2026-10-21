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Hviča Kvarachelija je utakmicu protiv Barselone završio u 59. minutu zbog povrede.

Reprezentativac Gruzije je zabrinuo navijače i ljubitelje fudbala, a dan nakon meča koji je u okviru trećeg kola Lige šampiona završen rezultatom 4:2 za domaći PSŽ, sitgla je loša vest.

Kvarachelija mora na operaciju i pred njim je duga pauza, a dobre su šanse da je sezona za njega gotova.

Hviča Kvarachelija povreda na meču protiv Barselone Foto: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia, Dave Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Sjajni dribler se povodom aktuelne situacije oglasio putem društvene mreže Instagram.

"Mnogi su me pitali, a neki su čak i primetili, da bi se, kada bi se svaki fudbaler na svetu molio, svaka utakmica završila nerešenim rezultatom. Možda je to istina, ali ja sam se pre svake utakmice molio Bogu da teren napustim zdrav, ipak, uzalud. Nije prošlo mnogo vremena, ali mi se to pitanje stalno vraća u misli: zašto baš ja? Nikada nisam štedeo sebe; štaviše, za ovu utakmicu sam možda bio spremniji nego za bilo koju drugu. Mislio sam da sam spreman na sve, ali ne i na ovo. Pa ipak, shvatam da me je Bog izabrao. Ako sam time poštedeo druge igrače na terenu, onda sam spreman da izdržim mesece koji slede, mesece napornog rada, bola i suza. Znam da se moram vratiti još jači, zbog svog naroda koji je uvek bio uz mene. Neću vas razočarati, obećavam da ću dati apsolutno sve od sebe. Hvala svima na podršci; vidimo se uskoro", napisao je Hvarackelija.

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Bonus video:

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Lamin Jamal dribling i asistencija protiv Galatasaraja Izvor: TV Arena sport