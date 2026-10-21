"Mnogi su me pitali, a neki su čak i primetili, da bi se, kada bi se svaki fudbaler na svetu molio, svaka utakmica završila nerešenim rezultatom. Možda je to istina, ali ja sam se pre svake utakmice molio Bogu da teren napustim zdrav, ipak, uzalud. Nije prošlo mnogo vremena, ali mi se to pitanje stalno vraća u misli: zašto baš ja? Nikada nisam štedeo sebe; štaviše, za ovu utakmicu sam možda bio spremniji nego za bilo koju drugu. Mislio sam da sam spreman na sve, ali ne i na ovo. Pa ipak, shvatam da me je Bog izabrao. Ako sam time poštedeo druge igrače na terenu, onda sam spreman da izdržim mesece koji slede, mesece napornog rada, bola i suza. Znam da se moram vratiti još jači, zbog svog naroda koji je uvek bio uz mene. Neću vas razočarati, obećavam da ću dati apsolutno sve od sebe. Hvala svima na podršci; vidimo se uskoro", napisao je Hvarackelija.