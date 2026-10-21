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Ministar unutarnjih poslova Hrvatske Davor Božinović saopštio je da su se predala još dvojica navijača iz naci-povorke Torcide, ali da je još sedam njih u bekstvu.

"Od sinoć, još trojica su, recimo - pod nadzorom institucija. Dakle, sad je taj broj, čini mi se 14. Još je sedam osoba u bekstvu, skrivaju se od policije", rekao je Božinović novinarima tokom preventivne policijske akcije "Uspori za život", preneli su hrvatski mediji.

Torcida na meču Hajduk Split - Ajaks Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

 U istražni zatvor na splitskim Bilicama predala su se još dvojica navijača za kojima je bila raspisana potraga nakon utakmice Hajduk-Ajaks. Mediji su nezvanično saznaju da je jedan od njih predsednik Kluba navijača Torcida Ante Stipetić.

Grupa torcidaša se tereti za krivično delo podsticanje na nasilje i širenje mržnje.

Članovi Torcide uzvikivali su antisemitske i nacističke povike koje su osudili državni vrh, brojne stranke, građani i pojedinci.

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