7 VOĐA NACI-POVORKE U SPLITU I DALJE U BEKSTVU: Predala se još dvojica torcidaša
Ministar unutarnjih poslova Hrvatske Davor Božinović saopštio je da su se predala još dvojica navijača iz naci-povorke Torcide, ali da je još sedam njih u bekstvu.
"Od sinoć, još trojica su, recimo - pod nadzorom institucija. Dakle, sad je taj broj, čini mi se 14. Još je sedam osoba u bekstvu, skrivaju se od policije", rekao je Božinović novinarima tokom preventivne policijske akcije "Uspori za život", preneli su hrvatski mediji.
U istražni zatvor na splitskim Bilicama predala su se još dvojica navijača za kojima je bila raspisana potraga nakon utakmice Hajduk-Ajaks. Mediji su nezvanično saznaju da je jedan od njih predsednik Kluba navijača Torcida Ante Stipetić.
Grupa torcidaša se tereti za krivično delo podsticanje na nasilje i širenje mržnje.
Članovi Torcide uzvikivali su antisemitske i nacističke povike koje su osudili državni vrh, brojne stranke, građani i pojedinci.