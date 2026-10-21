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Crvena zvezda sa zadovoljstvom obaveštava javnost da su mladi defanzivac Stefan Gudelj i vezni fudbaler Matej Gaštarov produžili ugovore sa našim klubom do 2031. godine.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Lugana Foto: Starsport

Štoper Stefan Gudelj nije krio zadovoljstvo nakon potpisivanja novog ugovora sa Crvenom zvezdom.

- Želeo bih pre svega da se zahvalim upravi kluba i stručnom štabu na ukazanom poverenju. Ovo je velika stvar za mene i moju porodicu. Tokom ove sezone sam se izborio da standardno igram u klubu, zatim je stigao poziv za A nacionalni tim Srbije i drago mi je da je tako. Iza mene je period u kojem se sve brzo odvijalo, kvalitetnim radom i partijama sam se nametnuo u klubu, postigao prvi gol u najdražem dresu, a zatim je usledio i debi za seniorsku reprezentaciju Srbije. Drago mi je što se trud isplatio, ali je u ovom trenutku najvažnije ostati miran i ići korak po korak. Pred nama je važan evropski meč protiv Kopenhagena i maksimalno smo fokusirani da odigramo kako treba. Novi ugovor predstavlja ogroman podstrek za dalji rad, ovde se ne zaustavljam i nastaviću da dajem maksimum kako bi sve bilo na najvišem nivou - rekao je Gudelj.

Utiske nakon potpisa novog ugovora je izneo i Matej Gaštarov.

- Mnogo mi znači novi ugovor. Mnogo sam radio da bih bio ovde gde sam sad i ovo je ostvarenje sna, koji sam sanjao još od malih nogu. Sve je išlo brzo, ali sam verovao u naporan rad, dočekao pravu priliku da pokažem šta umem i presrećan sam što se sve ovako odvija. Novi ugovor mi je samo dodatna motivacija da nastavim da radim još više, da pažljivo slušam sve zahteve trenera i primenjujem ih na terenu kako bih bio bolji iz dana u dan. Na svakom treningu pružam sto posto svojih mogućnosti, dobro sam počeo i planiram da u istom ritmu nastavim i u narednom periodu - istakao je Gaštarov.

Stefan Gudelj je rođen 18. maja 2006. godine u Trebinju. Prošao je sve mlađe selekcije kluba u kojima je nosio i kapitensku traku, a nakon zapaženih partija u dresu razvojnog tima Grafičara, početkom 2026. godine priključen je prvom timu. Iako je stasavao u veznom redu, Gudelj se u potpunosti afirmisao na poziciji štopera, a za prvi tim je do sada odigrao 21 utakmicu i postigao jedan gol.

Matej Gaštarov je rođen 15. novembra 2006. godine u Skoplju. Na Marakanu je stigao u avgustu 2024. godine iz Vardara i sa omladincima Crvene zvezde osvojio šampionsku titulu. Nakon sticanja seniorskog iskustva na pozajmici u čačanskom Borcu, talentovani defanzivni vezni fudbaler nametnuo se stručnom štabu, a u sezoni 2026/27 postao i standardni prvotimac Do sada je u crveno-belom dresu nastupio na 14 utakmica i zabeležio jedan pogodak.