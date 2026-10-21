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Trener fudbalera Pari Sen Žermena Luis Enrike rekao je, posle pobede protiv Barselone u Ligi šampiona da ima najbolje igrače na svetu.

1/7 Vidi galeriju PSŽ - Barselona Foto: Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Imam najbolje igrače na svetu, barem su za mene oni najbolji. To je ono što im uvek govorim", rekao je Enrike posle utakmice.

Iako su zbog povreda ostali bez Usmana Dembelea i Hviče Kvarachelije, PSŽ je pronašao put do pobede sa dva gola u završnici utakmice.

"Imamo sposobnost da prevaziđemo teške situacije. To pokazuje kakav smo tim, posedujemo kapacitet da se stalno prilagođavamo. Lakše nam je da idemo dalje jer osećamo energiju naših navijača",objasnio je Enrike