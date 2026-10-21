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18:45

Počele su utakmice od 18.45!

18:31

Sastavi za meč Lil - Galatasaraj

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Foto: Sofascore

18:31

Sastavi za meč Komo - Mančester junajted

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Foto: Sofascore

17:53

Bavarci u problemu...

Ne propustiteFudbalBAJERN U PROBLEMU PRED SPEKTAKL U MINHENU: Bavarci bez trenera i kapitena na poslednjem treningu uoči Arsenala
Hari Kejn Bajern Minhen

17:52

Pročitajte o čemu se radi!

Ne propustiteFudbalBARSELONA ŽRTVOVALA LIGU ŠAMPIONA ZBOG EL KLASIKA? Niko nikada ovo nije uradio do utorka uveče
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17:52

Šta je rekao Marko Nikolić?

Ne propustiteFudbalNIKOLIĆ BIO HRABAR I U MANČESTERU: Nismo hteli da se branimo, da preživimo...
Marko Nikolić

17:47

Kvarachelija je teško podneo ovu vest...

Ne propustiteFudbal"MOLIM SE BOGU DA TEREN NAPUSTIM ZDRAV, ALI..." Kvarachelija se potpuno slomio nakon što je saznao horor vest
Hviča Kvarachelija