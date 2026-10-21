Komo - Mančester junajted: 1:0 Lil - Galatasaraj: 0:1 Bajern Minhen - Arsenal: 21.00 Real Madrid - Lajpcig: 21.00 Aston Vila - Viking: 21.00 Betis - Fejenord: 21.00 Klub Briž - Lens: 21.00 Inter - Šahtjor: 21.00 Sporting - LASK: 21.00
Fudbal
LIGA ŠAMPIONA: Sinoć je bila ludnica, a tek večeras... Komo protiv Mančestera otvara program, a tu su još Lil i Galatasaraj!
Ljubitelje fudbala večeras očekuje nova porcija uzbuđenja u Ligi šampiona, pošto je na rasporedu preostalih devet okršaja u okviru 3. kola elitnog evropskog takmičenja.
U centru pažnje biće sudari evropskih velikana - minhenski Bajern će ugostiti Arsenal, dok će Lajpcig gostovati Realu.
Večerašnji program otvoriće dva susreta od 18.45 časova. Komo će ugostiti Mančester junajted, dok će Lil na svom stadionu igrati protiv Galatasaraja.
Glavni spektakl počinje od 21 sat, kada će na teren izaći brojni evropski velikani.
Ispred nas su sledeće utakmice:
Aston Vila - Viking, Betis - Fejenord, Klub Briž - Lens, Inter - Šahtjor i Sporting - LASK.
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