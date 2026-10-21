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Tibo Kurtoa je ponovo poručio da i dalje ima ogromnu želju da nosi dres Belgije. U intervjuu za „DAZN”, iskusni golman Real Madrida govorio je o svojoj budućnosti u reprezentaciji, ali i o novom poglavlju pod komandom selektora Marka van Bomela.

Kurtoa je naglasio da je spreman za povratak među stative i da je otvoren za saradnju sa novim šefom struke.

“Izbacili su me iz WhatsApp grupe igrača. Ta grupa služi za razmenu informacija, poput termina treninga. Povremeno se pojavi neka poruka, ali ih nema previše”, otkrio je Kurtoa.

1/6 Vidi galeriju Kevin De Brujne i Tibo Kurtoa Foto: Peter De Voecht / imago sportfotodienst / Profimedia

Kurtoa je priznao da je kontaktirao novog selektora i ponudio se za akcije koje slede u novembru, uz jasnu poruku da ne traži nikakve privilegije niti zagarantovano mesto u timu, već da želi da pošteno zasluži povratak među stative.

“Nikada nisam dolazio u reprezentaciju podrazumevajući da ću automatski igrati. Poznajem svoje kvalitete i znam da mogu da budem važan za ekipu. Niko ne mora da mi garantuje mesto u startnoj postavi. Ako su Sene Lamens, Marten Vandevort ili Majk Penders dobro radili i selektor odluči da njima pruži priliku, nemam nikakav problem sa tim.”