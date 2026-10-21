Fudbaleri Partizana će u subotu od 16 časova u Beogradu dočekati Čukarički, u utakmici 13. kola Super lige Srbije.

Ulaznice za taj meč će od četvrtka biti dostupne na sajtu ticketline.rs, dok će kupovina karata na blagajnama biti moguća u subotu, od 12 časova do početka utakmice.