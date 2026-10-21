Slušaj vest

Fudbaleri Partizana će u subotu od 16 časova u Beogradu dočekati Čukarički, u utakmici 13. kola Super lige Srbije.

FK Železničar - FK Partizan, Super liga Srbije 18.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ulaznice za taj meč će od četvrtka biti dostupne na sajtu ticketline.rs, dok će kupovina karata na blagajnama biti moguća u subotu, od 12 časova do početka utakmice.

Cene ulaznica za meč protiv Čukaričkog su: Jug - 500 dinara Istok/Zapad - 800 dinara Lože Istok - 2.500 dinara Lože Zapad - 5.000 dinara Partizan zauzima 10. mesto na tabeli Super lige Srbije sa 11 bodova, dok je Čukarički osmi sa 15 bodova.

Ne propustiteFudbalDOBAR POTEZ I PARTIZANA I DEMBE SEKA! Palo izvinjenje, Senegalac vraćen u tim
Demba Sek na promociji u FK Partizan
FudbalPREDSEDNIK PARTIZANA MISLIO JE POLA GODINE DA SAM RUS: Neverovatna priča bivšeg igrača crno-belih koga je htela i Zvezda
Vladimir Volkov Aleksandar Mitrović
FudbalCRNO-BELI GRADE BUDUĆNOST: Rasim Ljajić obišao radove na budućoj Partizanovoj akademiji
Rasim Ljajić, Teleoptik
FudbalCRNO-BELI SAZNALI TERMIN: Poznato kada Partizan igra odloženi meč šesnaestine finala Kupa Srbije u Valjevu
ZELEZNICAR-PANCEVO_09.JPG

00:41
Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir