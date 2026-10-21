Fudbalski klub Partizan saopštio je da će onlajn prodaja ulaznica za predstojeću utakmicu Super lige Srbije protiv Čukaričkog početi u četvrtak u 10 časova.
SUPERLIGA SRBIJE
PARTIZAN ZOVE NAVIJAČE: U četvrtak počinje onlajn prodaja ulaznica za utakmicu protiv Čukaričkog
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Fudbaleri Partizana će u subotu od 16 časova u Beogradu dočekati Čukarički, u utakmici 13. kola Super lige Srbije.
FK Železničar - FK Partizan, Super liga Srbije 18.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Ulaznice za taj meč će od četvrtka biti dostupne na sajtu ticketline.rs, dok će kupovina karata na blagajnama biti moguća u subotu, od 12 časova do početka utakmice.
Cene ulaznica za meč protiv Čukaričkog su: Jug - 500 dinara Istok/Zapad - 800 dinara Lože Istok - 2.500 dinara Lože Zapad - 5.000 dinara Partizan zauzima 10. mesto na tabeli Super lige Srbije sa 11 bodova, dok je Čukarički osmi sa 15 bodova.
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