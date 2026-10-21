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Trener FK Crvena zvezda Albert Rijera najavio je na konferenciji pred utakmicu sa Kopenhagenom, u drugom kolu Lige konferencije, da zna startnih 11.

Crveno-beli u četvrtak od 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju predstavnika Danske, sa samo jednim ciljem, da upišu prve bodove u UEFA takmičenju.

Derik Lukasen na 180. derbiju između Crvene zvezde i Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Izostanak Lukasena

Neće biti lako fudbalerima Crvene zvezde da dođu do pobede, posebno što je Kopnehagen ozbiljan rival, čvrsta ekipa koja zna da igra na rezultat. U prvom kolu Lige konferencije deklasirali su Bragu kod kuće rezultatom 3:0, dok su crveno-beli poraženi na gostovanju u Luganu (2:3).

Albert Rijera ne može da računa na suspendovanog Osmana Bukarija i povređenog Derika Lukasena, što mu pravi priličan problem u kombinatorici. Međutim, španski stručnjak nije bio neraspoložen na konferenciji, očigledno je da veruje igračima koji će u četvrtak veče da se suprotstave predstavniku Danske.

Mateus prvi izbor za golmana Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Jedinica" nije problem

Kada je u pitanju "jedinica", tu nema dilema, jer je mesto prvog golmana u Crvenoj zvezdi rezervisano za Mateusa. Brazilac je već drugu godinu zaredom jedan od najstandardnijih i najvažnijih igrača prvaka Srbije.

U poslednjoj liniji može doći do određenih promena, kada je u pitanju meč u Luganu. Albert Rijera ponovo ne može da računa na Derika Lukasena, što implicira da bi mogao da izvede iste igrače u zadnjoj liniji, kao u Švajcarskoj. Tada su igrali Matej Gaštarov, Stefan Gudelj i Juta Nakajama. Međutim, ukoliko se odluči da mladog Gaštarova pomeri u vezni red, onda bi u startnih 11 mogli da se nađu Miloš Veljković ili Franklin Tebo Učena.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Lugana Foto: Starsport

Tumbanje i u veznom redu

U veznom redu, izvesno je da će igrati Rade Krunić, a ako mu partner bude Matej Gaštarov, onda će Tomas Handel da se preseli na klupu, iako je Portugalac bio više nego dobar u Luganu, posebno u defanzivnim zadacima. Ispred njih, u ofanzivnom delu valja očekivati Vasilija Kostova, dok se Rijera razmišlja za njegovog partnera, između Timija Maksa Elšnika i Mohameda Čama. Za sada je startnoj postavi bliži reprezentativac Slovenije, što ne mora ništa da znači.

Po bokovima Albert Rijera dobio je širi izbor, nego što je to bilo u slučaju pred duel protiv Lugana. Konkurenciju je zaoštrio Kipranin Loizos Loizu, koji ukoliko bude maksimalno spreman, može da bude iznenađenje. Ipak, deluje da su početnoj postavi trenutno bliži Vladimir Lučić po desnoj, odnosno Mihailo Ristić po levoj strani.

Bamba Dijeng na utakmici protiv Lugana Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ivanić i Katai u konkurenciji

U konkurenciju su se vratili Mirko Ivanić i Aleksandar Katai. Do povrede Ivanić je bio standardan kod Rijere, počinjao je gotovo svaku utakmicu, tako da bi on mogao biti faktor iznenađenja za protivnika, ukoliko dobije poverenje trenera. Kada je u pitanju Katai, realno je da šansu čeka sa klupe, baš kao i mladi Bugarin Kristijan Balov.

U napadu deluje da je Bamba Dijeng bliži startnih 11 od Marka Arnautovića. Iako su obojica daleko od željene forme, iako obojica promašuju zrele šanse, čini se da je reprezentativac Senegala fizički spremniji. Zato je Dijeng u prednosti u odnosu na Arnautovića.

Očekivani sastav Crvene zvezde i formacija (3-2-2-3) za Kopenhagen: Mateus - Gaštarov, Gudelj, Nakajama - Krunić, Elšnik - Kostov, Čam - Lučić, Dijeng, Ristić.