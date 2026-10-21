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Selektor rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales objavio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice protiv Estonije i Ukrajine u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028.

Raul Gonzales, selektor rukometaša Srbije Foto: Michael Baucher / imago sportfotodienst / Profimedia, Federico Pestellini / Panoramic / Profimedia, Kevin Domas / Panoramic / Profimedia

Na spisku se nalaze: golmani - Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Milan Bomaštar, Luka Krivokapić, Kosta Dizdar, Andrej Trnavac.

Leva krila: Vanja Ilić, Marko Srdanović, Mladen Šotić, Filip Milovanović.

Desna krila: Darko Đukić, Vukašin Vorkapić, Mateja Dodić, Milija Papović.

Pivoti: Dragan Pešmalbek, Mijajlo Marsenić, Ivan Mićić, Luka Rogan, Ilija Bogdanović.

Levi bekovi: Uroš Borzaš, Miloš Kos, Vukašin Antonijević, Nikola Zečević, Simo Šijan, Marko Tasić, Filip Blečić.

Srednji bekovi: Lazar Kukić, Stefan Dodić, Ognjen Cenić, Đorđe Draško.

Desni bekovi: Uroš Kojadinović, Jovica Nikolić, Veljko Stanojević, Veljko Pavlović, Uroš Mitrović.

Rukometaši kvalifikacioni ciklus za EP otvaraju 5. novembra, kada će u Novom Sadu dočekati selekciju Estonije, zatim će tri dana kasnije gostovati reprezentaciji Ukrajine u slovačkom Prešovu.

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Marko Srdanović gol za pobedu Izvor: Youtube/Arkus liga