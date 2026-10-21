Fudbaleri Koma pobedili su večeras na svom terenu Mančester junajted 4:1, u trećem kolu Lige šampiona.
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Strelci za Komo bili su Niko Pas u drugom i 57, Anastasios Duvikas u 49. i Hakobo Ramon u 76. minutu. Gol za Junajted postigao je Džošua Zirkze u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
Komo ima šest bodova, a Junakted je osvojio tri poena posle tri kola.
Komo - Mančester junajted Foto: Spada / LaPresse / Profimedia
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U narednom kolu, Komo će gostovati Lansu, dok će Junajted dočekati Romu.
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