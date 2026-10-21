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Međunarodni projekat DIALECT 4, koji kroz fudbal, obrazovanje i dijalog promoviše toleranciju, ravnopravnost i međusobno razumevanje među mladima, približava se završetku.

Projekat se realizuje u Srbiji, Grčkoj, Italiji i Mađarskoj, uz podršku programa Erasmus+ Sport Evropske unije. Jedan od partnera i organizatora aktivnosti u Srbiji je "Football Friends".

Klinci iz projekta "Fudbal 3" iza kojeg stoji organizacija "Football friends" Foto: Privatna arhiva

Projekat je okupio decu i mlade različitog etničkog, kulturnog i socijalnog porekla, sa ciljem suprotstavljanja predrasudama, diskriminaciji i netoleranciji.

U središtu sportskih aktivnosti bio je fudbal3 (football3), metodologija koja fudbalsku igru povezuje sa dijalogom i međusobnim poštovanjem. U mešovitim timovima devojčice i dečaci zajedno igraju, dogovaraju pravila pre utakmice i nakon nje razgovaraju o njihovom poštovanju. Konačan rezultat ne zavisi samo od golova, već i od fer-pleja. Projekat je obuhvatio i edukativne radionice

usmerene na razvoj kritičkog mišljenja, medijske pismenosti i aktivnog učešća mladih u društvu.

Zoran Avramović generalni sekretar SD Crvena zvezda Foto: Ilija Ilić



Jedan od značajnih događaja bio je međunarodni turnir u fudbalu3, održan u junu 2026. godine u Napulju, na kojem su učestvovali ekipe iz sve četiri partnerske zemlje. Ekipa iz Srbije osvojila je prvo mesto, ali je turnir, pre svega, bio prilika za druženje, razmenu iskustava i stvaranje novih prijateljstava.



- Fudbal je mnogo više od igre i sportskog rezultata. On pruža priliku mladima da se upoznaju, nauče da poštuju različitosti i grade prijateljstva koja prevazilaze nacionalne, verske i kulturne granice. Kroz DIALECT 4 želeli smo da pokažemo da mladi ne moraju da nasleđuju predrasude prethodnih generacija, već mogu da postanu pokretači pozitivnih trendova - istakao je Zoran Avramović, osnivač "Football Friends".



Za "Football Friends", koja od 2005. godine koristi fudbal kao sredstvo povezivanja mladih i prevazilaženja društvenih podela, DIALECT 4 predstavlja nastavak dugogodišnje misije. Posebna vrednost projekta ogleda se u osnaživanju mladih da stečena iskustva i vrednosti prenose u svoje sredine, podstičući međugeneracijski dijalog i solidarnost.