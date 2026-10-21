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Košarkašice Partizana jedine su predstavnice Srbije u ovogodišnjem izdanju regionalne ženske ABA lige.

Crno-bele dame su prvu utakmicu u novoj sezoni odigrale u Zagrebu i više nego ubedljivo savladale Trešnjevku sa 80:54 (22:13, 26:15, 20:9, 12:17).

1/12 Vidi galeriju Košarkašice, prvenstvo Srbije 2026/27 Foto: Kosarka24.rs

Tim trenera Milana Milanovića već u uvodnim minutama je preuzeo ritam utakmice i do kraja nije dao šansu domaćinu. Razlika je u više navrata išla i preko 30 razlike.

Najefikasnije u timu Partizana bile su Dragana Gobeljić i Izabel Varežao sa po 16 poena. Marta Jovanović je postigla 13 poena, a Džesika Timons 12.

U domaćem timu Nina Novak je postigla 11 poena, a Karolina Škare i Katarina Mihalj po 10.

Partizan narednu utakmicu u okviru grupe B igra naredne srede protiv bugarske ekipe Beroe u Beogradu.

U okviru WABA lige ove sezone nastupa 10 klubova, podeljenih u dve grupe. Četiri najbolje iz svake grupe plasiraće se u drugu fazu iz koje će četiri najbolje obezbediti plasman na F4.