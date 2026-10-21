Fudbaleri Galatasaraja su na gostujućem terenu pobedila Lil 4:2.
Fudbal
AUUU, KAKVA UTAKMICA! VIĐENO JE ČAK ŠEST GOLOVA U FRANCUSKOJ! Pogledajte kako je Galatasaraj pobedio Lil! VIDEO
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Strelci za Galatasaraj bili su Junus Akgun u drugom, Aleksej Batrakov u 44, Berke Ozer autogol u 52. i Viktor Osimen u 61. minutu.
Oba gola za Lil postigao je Soriba Diaun u sedmom i 39. minutu.
Lil - Galatasaraj Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
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Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:
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