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Strelci za Galatasaraj bili su Junus Akgun u drugom, Aleksej Batrakov u 44, Berke Ozer autogol u 52. i Viktor Osimen u 61. minutu.

Oba gola za Lil postigao je Soriba Diaun u sedmom i 39. minutu.

Lil - Galatasaraj Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:

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