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Najbolji učinak u francuskoj ekipi imao je Lukas Dufil sa 16 poena i četiri skoka, a Bastijen Grasof je dodao 14 poena, uz četiri uhvaćene lopte.

U slovenačkom timu najefikasniji je bio Metju Hart sa 12 poena, dok je Džordan Gejni postigao poen manje.

Le Man posle četiri kola ima polovičan učinak u Grupi A, a Cedevita Olimpija sa sva četiri poraza zauzima poslednje, osmo mesto.

U narednom kolu Cedevita Olimpija gostuje Arisu, dok Le Man dočekuje Hapoel iz Jerusalima.

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Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir