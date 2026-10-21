Košarkaši Le Mana pobedili su u Ljubljani ekipu Cedevita Olimpije sa 84:66 (21:16, 22:22, 28:14, 13:14), u utakmici četvrtog kola Grupe A Evrokupa
EVROKUP
ZMAJEVI NOKAUTIRANI U LJUBLJANI: Le Man na gostovanju ubedljiv protiv Cedevita Olimpije u Evrokupu
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Najbolji učinak u francuskoj ekipi imao je Lukas Dufil sa 16 poena i četiri skoka, a Bastijen Grasof je dodao 14 poena, uz četiri uhvaćene lopte.
U slovenačkom timu najefikasniji je bio Metju Hart sa 12 poena, dok je Džordan Gejni postigao poen manje.
Le Man posle četiri kola ima polovičan učinak u Grupi A, a Cedevita Olimpija sa sva četiri poraza zauzima poslednje, osmo mesto.
U narednom kolu Cedevita Olimpija gostuje Arisu, dok Le Man dočekuje Hapoel iz Jerusalima.
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